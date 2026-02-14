Godoy Cruz debuta en la Primera Nacional ante Ciudad de Bolívar. El encuentro se desarrollará este viernes 13 de febrero desde las 21:30 horas en el Feliciano Gambarte con el arbitraje de Juan Pafundi y se transmitirá, luego de tanta incertidumbre, por la plataforma LPF play.

La ilusión de volver

Godoy Cruz, dejó atrás un 2025 catastrófico donde perdió la categoría luego de 17 años y se ilusiona con la vuelta a Primera División con el objetivo concreto.

El Expreso tuvo una feroz pretemporada, en la cual disputó dos amistosos frente a San Martín de San Juan. En cuanto a refuerzos, Willian Riquelme fue el último en llegar, proveniente de Guaireña. Previamente se habían sumado Camilo Alessandria, Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Brian Orosco y Federico Milo.

Asimismo, el elenco conducido por Mariano Toedtli, tiene en la mira el estreno en la Copa Argentina frente a Deportivo Morón, el próximo 25 de febrero. De vencer al Gallito se medirá ante Midland en la siguiente instancia.

Debut histórico

En relación a la visita, el Cele, transita momentos históricos desde su fundación. Siendo principalmente un club de Vóley que, en la actualidad, está por disputar la segunda categoría del fútbol argentino, por primera vez en su historia.

Durante el pasado torneo Federal A, el elenco porteño, lideró la zona 2, lo que le permitió disputar la tercera fase frente a San Martín de Formosa. Luego, dejó afuera a Argentino de Monte Maíz y en la final, tras igualar sin goles, se impuso desde los penales 5-4 frente a Atlético Rafaela, el otro club que ascendió recientemente en la reválida.

Además, Bolívar transitará otro capítulo histórico cuando, en unos días, se mida ante River Plate por los 32avos de final de la Copa Argentina, por segunda vez consecutiva. En la anterior edición del torneo federal, el Millonario se impuso 2-0 en primera fase.

Si hablamos de refuerzos, podemos mencionar las 12 incorporaciones del Cele para afrontar la competencia: Agustín Rufinetti (arquero), Tobías Fernández (lateral derecho), Axel Carrión (defensor central), Federico Peralta (defensor central), Carlos Cuello (lateral izquierdo), Gonzalo Valderrama (lateral izquierdo), Facundo Mucigniat, (mediocampista derecho), Maximiliano Gutiérrez (mediocampista zurdo), Marcos Sotelo (mediocampista), Tomás Rambert (extremo), Guillermo Sánchez (extremo/volante), Lautaro Villegas (centrodelantero).

Fecha 1 (zona A) – Primera Nacional.

Día: Viernes 13 de febrero de 2026.

Horario: 21:30 horas.

Estadio: Feliciano Gambarte – Mendoza, Provincia de Mendoza.

Televisión: LPF Play.

Árbitro: Juan Pafundi.