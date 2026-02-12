En Racing están atentos: el delantero que ya mira Costas y Milito

Gustavo Costas y Diego Milito están pendientes a la chance de sumar un delantero a las arcas de Racing.

12 de febrero 2026 · 06:30 hs

Gustavo Costas y Diego Milito tienen el deseo de sumar un delantero a Racing y justamente le apuntan a uno que está en el fútbol argentino.

Costas ya lo supo querer en otros mercados de pases y Milito ahora sabe que puede ir a buscarlo luego de que se fijen condiciones por él: se trata de Alexis Cuello.

Cuello fue pretendido por Boca y River también lo sondeó, pero ahora Racing podría irlo a buscar con tal de que tenga una segunda etapa en el club en donde surgió.

En lo que respecta a la Reserva de Racing, Alexis Cuello disputó apenas 11 partidos y se anotó dos goles y dos asistencias, mientras que en Primera no tiene rodaje.

Ahora, Gustavo Costas lo buscaría sumar para que sea competencia o hasta socio de Adrián Martínez y Diego Milito podría buscar contactarse con San Lorenzo.

Los números de Alexis Cuello

Alexis Cuello, ahora pretendido por Racing, tiene un total de 77 encuentros oficiales en San Lorenzo, entre los cuales sumó 16 goles y 4 asistencias.

¿Cuánto vale el pase de Alexis Cuello?

Según el sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Alexis Cuello es de 2.5 millones de euros, pero San Lorenzo pidió 3 millones de dólares limpios.

Los otros delanteros que mira Racing

Además de Alexis Cuello, Racing también tiene en la mira a otros delanteros como Tomás Molina, Rodrigo Castillo y hasta Milton Giménez.