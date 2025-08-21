Na madrugada desta quinta-feira (21), equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foram acionadas para atender uma ocorrência de agressão no bairro Alto Alegre, em Cascavel.
De acordo com as informações repassadas pelas autoridades, um homem de 59 anos ficou gravemente ferido após se envolver em uma confusão nas proximidades. Mesmo machucado, ele conseguiu correr até a Rua Tarcílio Wagner, onde pediu ajuda.
A vítima apresentava um corte profundo no pescoço, um ferimento na orelha, dois ferimentos corte-contusos no tórax e outro no rosto. Diante da gravidade da situação, o médico do Siate foi chamado para prestar o atendimento de emergência no local.
Segundo a PM, o homem estava bastante desorientado e não soube explicar o que havia acontecido. Policiais da equipe Rotam relataram que um trabalhador, ao chegar em casa, encontrou a vítima caída e ensanguentada no chão e fez o acionamento imediato das equipes de socorro.
Apesar dos ferimentos, o homem foi encaminhado consciente ao Hospital Universitário do Paraná. Ele não corre risco de morte, mas passará por exames complementares e receberá acompanhamento médico.
A Polícia Militar deve apurar as circunstâncias da agressão e tentar identificar os envolvidos no caso.
