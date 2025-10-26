Equipes de emergência atendem ocorrência de engavetamento em Barra Velha (Foto: Reprodução, Redes Sociais)
Um grave acidente foi registrado por volta das 21h de sábado (25) na BR-101 em Barra Velha. Conforme informações da Arteris Litoral Sul, um engavetamento ocorreu na altura do Km 94 da pista norte, no sentido Curitiba, com a confirmação de uma morte no local.
Segundo a concessionária, o acidente envolveu cinco automóveis e uma carreta e gerou a interdição da pista norte para atendimento. A pista do sentido contrário também chegou a ficar restrita, mas por volta das 23h30min o trânsito no sentido Porto Alegre já havia sido liberado no local. No sentido Norte, no entanto, as duas faixas seguiam restrita, com três quilômetros de congestionamento.
Além de uma morte confirmada no acidente, a Arteris também informou que outras pessoas se feriram e foram conduzidas para unidades de saúde da região.
Conforme a Secretaria de Saúde de Barra Velha, cinco feridos foram atendidos na Unidade de Pronto Atendimento, sendo um por traumatismo craniano e fratura, outro por trauma em coluna cervical, um ferido com trauma torácico e outros dois pacientes precisaram ficar em observação por terem batido a cabeça.
