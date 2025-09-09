Os críticos de Haland podem saltar aqui como prova de que qualquer pessoa joga em frente ao Manchester City.
Mas o que não reconhece é que qualquer outro jogador não ficará tão bom quanto Halland, como Halland, é tão forte quanto forte, não tão rápido ou mais alto.
Ou eles não têm movimentos, expectativas e reflexões incríveis que ele faz, que cria uma homogeneidade tão involuntária para os defensores.
Obviamente, jogar em nome de Pep Guardiola significa que ele recebe um ótimo serviço de seus companheiros de equipe, se compararmos seus números que não são de Pencta, com outro atacante de classe mundial que agiu lá-o brilho de Halland é claro no potencial de Aguero-Durred.
Muitas vezes, apesar do tiroteio que Halland, Aguero não marcou tantos gols e olhou para a taxa de conversão de tiro, parece que o norueguês era simplesmente mais clínico.
No entanto, quando levamos em consideração a qualidade de seus tiros, Aguero foi realmente melhor finalista – a História para converter 2% mais chances do que um jogador.
No entanto, Helland cria consistentemente uma chance melhor de marcar a si mesmo, então ele ainda está fora como um goleiro melhor em geral.