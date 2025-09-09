Noruega e Moldávia se enfrentam nesta terça-feira, 9, a partir das 15h45 (de Brasília), em duelo pela sexta rodada do Grupo I das Eliminatórias da Copa (Europa). A partida acontece no Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega.
Invicta e embalada, a Noruega soma quatro vitórias em quatro jogos e lidera seu grupo com autoridade. A equipe tem em Haaland e Odegaard os símbolos de uma geração que sonha em encerrar o jejum de participações em Mundiais, que vigora desde 1998.
Do outro lado, a Moldávia atravessa uma campanha desanimadora, com quatro derrotas, apenas dois gols marcados e 14 sofridos. Sem grandes perspectivas, a seleção tenta evitar nova goleada após ser derrotada por 5 a 0 para os noruegueses no último encontro.
NORUEGA X MOLDÁVIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA COPA
- DATA: 9 de setembro (terça-feira)
- HORÁRIO: 15h45 (de Brasília)
- LOCAL: Ullevaal Stadion, em Oslo, na Noruega
NORUEGA X MOLDÁVIA: ONDE ASSISTIR AO VIVO
- ESPN4 (TV fechada)
- Disney+ (streaming)
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA NORUEGA
- NORUEGA: Nyland; Wolfe, Ostigard, Ajer, Ryerson; Myhre, Berge, Odegaard; Schjelderup, Haaland e Bobb. Técnico: Stale Solbakken.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA MOLDÁVIA
- MOLDÁVIA: Avram; Reabciuk, Dumbravanu, Craciun, Baboglo, Platica; Ionita, Rata, Caimacov; Bodisteanu e Postolachi. Técnico: Serghei Clescenco.