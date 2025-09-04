A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, a Operação Traccia, com o objetivo de desarticular uma suposta rede de logística voltada ao recebimento, armazenagem e distribuição de mercadorias de origem ilícita provenientes da região de fronteira com o Paraguai. A ação cumpre seis mandados judiciais expedidos pela 14ª Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, executados simultaneamente nas cidades de Curitiba/PR, Foz do Iguaçu/PR e São Paulo/SP.
Segundo as investigações, um núcleo familiar sediado em Curitiba seria o responsável por estruturar e coordenar as atividades do grupo, que atuava utilizando, de forma supostamente ilícita, transportadoras e operadores logísticos para internalizar e movimentar cargas. Entre os produtos identificados estão celulares, cigarros eletrônicos e cigarros industrializados estrangeiros.
De acordo com a Polícia Federal, parte do material era distribuída no comércio local de Curitiba, enquanto outra parcela era remetida para a cidade de São Paulo/SP, ampliando o alcance da suposta rede criminosa.
Além do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a operação resultou na apreensão de bens vinculados a indícios de lavagem de dinheiro. A medida visa descapitalizar a estrutura criminosa e assegurar a disponibilidade patrimonial para eventual reparação de danos e confisco judicial.
O nome da operação, “Traccia”, significa “rastro” em italiano, em referência ao trabalho investigativo de rastreamento das movimentações e conexões dos envolvidos.