O Ministério Público do Paraná em Londrina, no Norte Central do estado, informa a população que, em razão de reformas que serão realizadas na sede da instituição, localizada na Rua Capitão Pedro Rufino, 605, algumas unidades e Promotorias de Justiça atuarão em regime de teletrabalho nos próximos meses (a expectativa é até janeiro de 2026). Estarão nesta condição a 7ª, a 20ª, a 24ª Promotorias de Justiça e o Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo (Gaema) de Londrina.
Até que o atendimento presencial seja retomado, os contatos com estas unidades devem ser feitos a partir dos e-mails ou telefones a seguir:
20ª Promotoria de Justiça de Londrina
E-mail: [email protected]
Telefone: (43) 3372-3954 / (43) 3372-3955 / (43) 3372-3986
24ª Promotoria de Justiça de Londrina
E-mail: [email protected]
Telefone: (43) 3372-3972 / (43) 3372-3973
7ª Promotoria de Justiça de Londrina
E-mail: [email protected]
Telefone: (43) 3372-6160
Regional de Londrina do Gaema
E-mail: [email protected]
Telefone: (43) 3372-3958
O Ministério Público destaca que, neste período, não haverá qualquer interrupção nos serviços prestados pela instituição na comarca, sendo os atendimentos, audiências, reuniões e demais expedientes realizados de forma remota e on-line, mediante contato prévio com os interessados.
Enquanto durar a reforma, a secretaria do Ministério Público em Londrina e a Central de Atendimento ao Cidadão continuarão funcionando na sede da instituição (Rua Capitão Pedro Rufino, 605).
Informações para a imprensa:
Assessoria de Comunicação
[email protected]
(41) 3250-4264