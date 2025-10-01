Barcelona é uma das cidades mais vibrantes da Europa, onde tradição e modernidade se encontram a cada esquina. Entre obras-primas da arquitetura, festas populares que contagiam as ruas, sabores únicos da gastronomia e paisagens que vão do mar às montanhas, a capital catalã oferece experiências inesquecíveis para todos os estilos de viajantes.

Veja abaixo 21 atividades diferentes para explorar em Barcelona durante a sua viagem!

1. Visitar o Museu do FC Barcelona e ver a um jogo de futebol

A visita guiada ao Museu do FC Barcelona, feita pelo especialista em futebol europeu David Culer, é uma verdadeira imersão na história da cidade, não apenas mostrando troféus, uniformes e exibições interativas, mas a parte política e social da criação do clube que impressiona até quem não é fã de futebol. O passeio também inclui a possibilidade de assistir a uma partida, com assentos e logística organizados pelo guia.

“Conhecer o Barça é uma experiência memorável para qualquer fã de futebol, inclusive os brasileiros, porque eles fizeram história aqui. Tivemos Rivaldo, que foi nossa primeira bola de ouro oficial, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Neymar, agora Raphinha…”, explica David Culer, que já levou mais de 600 viajantes a partidas do Barcelona. Uma oportunidade única de sentir a energia de um dos maiores clubes do mundo.

Mais informações: @davidculer96

No Parc Güell é possível ter uma vista panorâmica da cidade (Imagem: Georgios Tsichlis | Shutterstock)

2. Visitar a Sagrada Família e o Parc Güell

A Sagrada Família e o Parc Güell, dois ícones da obra de Gaudí e do patrimônio cultural de Barcelona, são indispensáveis em uma viagem pela cidade. Para quem quer evitar grandes filas, o ideal é ir nas primeiras horas do dia. Quem não tem tanta flexibilidade de horário pode economizar tempo e entender melhor a história dos locais com os tours guiados em português oferecidos pela plataforma Civitatis. Os passeios duram de 3 a 4 horas, com tempo suficiente para aproveitar cada detalhe sem pressa.

Na Sagrada Família, é impossível não se impressionar com a grandiosidade da basílica, seus vitrais coloridos e a simbologia das fachadas. Cada esquina conta uma história diferente da vida de Jesus, da Espanha e mesmo da Europa. Já no Parc Güell, os mosaicos vibrantes, as formas orgânicas e a vista panorâmica da cidade tornam a visita única. Juntos, os dois pontos representam o melhor da arte de Gaudí e a essência cultural de Barcelona.

Mais informações: @civitatis_br

Experiências no mercado La Boqueria oferecem a oportunidade de preparar a própria paella (Imagem: NelzTabcharani316 | Shutterstock)

3. Aprender a fazer paella, tradicional prato da Espanha

Em Barcelona há um restaurante em cada esquina oferecendo paella, tradicional prato com arroz. Para quem deseja aprender a cozinhá-la e logo provar a própria criação, a cidade oferece experiências que unem aula prática e cultura local. Tudo começa com uma visita ao mercado centenário La Boqueria para escolher ingredientes frescos, seguida da degustação de tapas (petiscos espanhóis), vinhos e sangria. Depois, os participantes se reúnem ao redor de uma grande panela de paella para prepará-la juntos com a orientação de um chef.

Na cidade, duas escolas se destacam: a Paella Barcelona Cooking School, ideal para quem busca uma receita mais refinada, com ingredientes essencialmente espanhóis que dão a sensação de estar dentro de uma cozinha de um restaurante; e a Gastronomic Arts Barcelona, que aposta em uma receita mais acessível para replicar no dia a dia. Inclui uma sobremesa catalã ao final e um chef cheio de humor. Ambas oferecem uma experiência única e saborosa, cada uma com sua forma especial de celebrar a culinária da Catalunha. Ao final, também é possível levar as receitas aprendidas para testar em casa.

Mais informações: @paella.barcelona e @gablabbcn

4. Visitar o Los Caracoles

Já pensou em conhecer o restaurante familiar mais antigo da cidade? Fundado em 1835, o Los Caracoles já recebeu nomes como Salvador Dalí, Jimmy Carter, Robert De Niro, Lenny Kravitz e Julio Iglesias. É possível visitar o restaurante como cliente normal, a partir das 19h30, ou fazer um tour guiado oferecido pela Insider’s Tours, duas horas antes da abertura.

O passeio mostra como a família Bofarull transformou a antiga bodega em um labirinto que resistiu a duas guerras, passou por cinco gerações, e ainda preserva a arquitetura do século XIX e inclui um menu pré-selecionado com os pratos mais famosos do local.

Mais informações: @insiderstravel e @lcaracoles

5. Fazer um walking tour pelo Bairro Gótico, Raval e Born

Fazer um walking tour é uma ótima maneira de conhecer melhor a cidade e tirar fotos com calma nos pontos emblemáticos. No Bairro Gótico, você caminha por ruelas medievais e praças cheias de história; no Born, descobre a essência boêmia e cultural do bairro que abriga o imponente Arco do Triunfo; já no Raval, mergulha em sua face mais enigmática, conhecida por arte urbana, diversidade e mistérios que envolvem crimes, vampiros e desaparecimentos, além de pontos inusitados como o Gato de Botero.

Para quem quer explorar a genialidade modernista, há ainda o tour dedicado às fachadas das obras de Gaudí como a Casa Batlló e La Pedrera. A experiência é feita com a Barkenos Tours e os participantes são livres para escolher com quanto querem contribuir no final. Os passeios duram cerca de duas horas e podem ser reservados em versão privada, ideal para grupos viajando juntos.

Mais informações: @barkeno.tours

6. Treinar idiomas e fazer amigos

Vai à Barcelona sozinho? Também é possível participar de eventos gratuitos como noites de intercâmbio de idiomas, festas com DJ, aulas de salsa e bachata, happy hours com tapas e sessões de música em bares com foco em praticar espanhol, inglês e catalão. Os encontros são gratuitos e organizados pelo projeto World Meeting BCN. Frequentemente, os participantes ganham copos de sangria e vinho cava para facilitar a interação. As reservas são feitas por meio do site: www.barcelonainternationalsocial.com.

É uma ótima oportunidade de fazer networking e mergulhar na atmosfera local. Além disso, há experiências especiais como passeios de catamarã e eventos culturais, o que torna cada encontro uma chance de explorar Barcelona com novos amigos.

Mais informações: @barcelonainternationalsocial

7. Praticar esportes e dança na praia

Às quartas-feiras, brasileiros e turistas se encontram na Praia de Nova Icária, para dançar forró ao pôr do sol. A festa segue noite adentro e é totalmente gratuita. Já as praias de Barceloneta e Bogatell são equipadas com redes públicas de vôlei disponíveis para moradores e turistas.

Uma dica é chegar pelo menos com 30 minutos ou 1 hora de antecedência ao horário que se pretende jogar, pois os espaços são disputados. Com frequência, moradores dividem a rede com turistas e jogam em turnos. Todos podem participar livremente, o que torna o ambiente sempre animado.

Mais informações: @forro.pirata.bcn e @forro_na_praia

8. Degustar vinhos catalães

No Salut Bistro, um sommelier com mais de 10 anos de experiência conduz um tour intimista pelos vinhos da Catalunha. Entre tintos e brancos marcantes, o destaque vai para o Cava, vinho espumante símbolo da região. Durante a degustação, é possível entender como cada rótulo é produzido com precisão, da colheita ao engarrafamento. A experiência também inclui harmonização dos vinhos com tapas clássicas, como jamón ibérico e queijos regionais. Um momento que une enologia, gastronomia e cultura.

Mais informações: @salutbcn

9. Aprender a fazer seu próprio coquetel

A experiência comandada pelo bartender novaiorquino Andrew Dawes, especialista em coquetelaria espanhola, inglesa e internacional, convida os visitantes a preparar e degustar três coquetéis em seu aconchegante bar. O destaque é sua versão da piña colada, feita com rum branco Plantation, suco fresco, leite de coco sem açúcar, além de licor e xarope de coco Giffard com um toque cítrico de limão. É finalizada com um pedaço de abacaxi mergulhado em Ramazzotti e polvilhado com coco.

Andrew também utiliza o lendário licor francês Green Chartreuse em criações especiais, incluindo variações da própria piña colada. É possível fazer a aula a domicílio, para quem viaja em grupo.

Mais informações: @table.zero

10. Aprender a fazer sua própria alpargata

Em Barcelona, esqueça as sandálias, o sucesso da cidade são as alpargatas! Mas é possível aprender como customizar a sua própria por meio de uma oficina oferecida pela Handmade. Durante a aula, você customiza do zero sua alpargata artesanal: escolhe os tecidos, define os acabamentos e costura cada detalhe à mão. Mais do que uma simples atividade, é uma imersão no universo da moda consciente, que resgata técnicas tradicionais e valoriza o trabalho manual. A experiência inclui aperitivos e cava e é conduzida tanto em inglês quanto em espanhol.

Mais informações: @handmadethebrand

11. Viver um sunset em alto mar

O Mar Endins Club Náutico oferece um passeio saindo do Port Fòrum até o icônico Hotel W, passando por pontos emblemáticos do litoral barcelonês. O brinde com champanhe ao pôr do sol é um dos momentos mais memoráveis, e com sorte ainda é possível avistar golfinhos durante o trajeto. Experiência ótima para ir em grupo de amigos, família ou até mesmo sozinho, pois as vagas são preenchidas por pessoa até completar um mínimo de 7 tripulantes.

Mais informações: @marendins.clubnautico

12. Curtir as baladas latinas da cidade

A noite de Barcelona é intensa com opções para todos os tipos de música: eletrônica, house, reggaeton, samba e outros. Para brasileiros e latinos, duas paradas são imperdíveis: a festa argentina Delíria, com um setlist que vai desde os sucessos do reggaeton ao quarteto cordobés e acontece mensalmente no clube Duvet Barcelona. Outra opção imperdível é o Bar Samba, no Club Soda, um espaço para brasileiros que desejam sentir o gosto de casa na Europa. A casa recebe festas latinas e de ritmos brasileiros como pagode, funk, sertanejo e piseiro.

Mais informações: @deliria.bcn e @barsamba_eventos

13. Criar sua própria joia

O projeto Jewels & Wine oferece uma experiência charmosa: enquanto degusta vinhos brancos e tintos, você aprende a montar brincos, colares e pulseiras com materiais naturais em um ambiente acolhedor, repleto de conversas e criatividade. É possível ir sozinho ou em grupo de amigos.

Mais informações: @jewelsandwine

14. Fazer um esporte aquático

Os passeios aquáticos são a sensação de Barcelona, especialmente no verão. Um dos destaques é o banana boat, oferecido pela Nomad Nautic. Nada mais é que um bote inflável em formato de banana, puxado por uma lancha em alta velocidade. A diversão está nas curvas e manobras que fazem o grupo balançar e até cair na água, garantindo adrenalina e boas risadas.

Mais informações: @nomadnautic

O Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) abriga uma coleção impressionante de arte românica, gótica e renascentista (Imagem: Sergii Figurnyi | Shutterstock)

15. Visitar os museus de Barcelona

No primeiro domingo de cada mês, alguns dos principais museus da cidade abrem gratuitamente suas portas. O Museu Picasso reúne obras de todas as fases do artista, inclusive da juventude em Barcelona. Já o Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) abriga uma coleção impressionante de arte românica, gótica e renascentista. O Museu de História de Barcelona (MUHBA) permite caminhar por ruínas romanas preservadas sob a cidade.

Durante a semana, o Centro de Cultura Contemporânea de Barcelona (CCCB) também oferece entrada gratuita em determinados horários, trazendo exposições de arte moderna e debates culturais. Para algo mais inusitado, o Museu Erótico de Barcelona apresenta uma coleção curiosa de arte e objetos ligados à sexualidade em todos os continentes, com entrada a preços acessíveis.

16. Ver o amanhecer no Montjuïc ou na praia

O bairro de Montjuïc é um dos lugares mais interessantes da cidade. A colina concentra atrações como o Castelo de Montjuïc, a Fundação Joan Miró, a Font Màgica e jardins exuberantes. O passeio pode ser gratuito, explorando os miradouros ao amanhecer ou entardecer, ou incluir ingressos para museus e espaços culturais.

Para quem não curte colinas, começar o dia observando o nascer do sol em Barcelona é um privilégio. A Praia de Bogatell, que fica a poucos minutos do centro, é um dos pontos mais procurados, seja para caminhar, simplesmente contemplar a paisagem ou até experimentar entrar na água logo cedo.

17. Fazer um tour de tapas espanholas

Para quem quer descobrir como e onde os residentes locais comem, o projeto No Diet Club organiza um passeio divertido por bodegas antigas de Barcelona, em bairros não turísticos, com direito a provar diferentes tapas acompanhadas de vinho ou cerveja e também a aprender costumes históricos, como tomar água direto de uma garrafa de bico fino. Entre as delícias incluídas, estão croquetas cremosas, tacos de carne com cebola caramelizada, sardinhas grelhadas, o clássico pão com tomate, peixinhos fritos, patatas bravas e muito mais.

Mais informações: @no_diet_club

18. Fazer uma aula de massas

E quem disse que não dá para dar um pulo na Itália mesmo estando em Barcelona? Com o intenso intercâmbio culinário na cidade, também é possível aprender a cozinhar pratos de outros países. Um projeto que leva viajantes aos sabores da Itália é o Foodies.

A experiência começa com a escolha dos ingredientes e a preparação da massa fresca. Durante o cozimento, é possível experimentar uma tapa local. Depois, é hora de abrir, cortar e modelar a massa em formatos como tagliatelle ou ravioli. Por fim, os participantes escolhem um molho para acompanhar e, claro, a degustação dos pratos preparados, acompanhada de vinho e boas histórias.

Mais informações: @foodiesxp

19. Aprender a tocar como um DJ

Se tem uma cidade que tem mais DJs que ruas é Barcelona. Em uma experiência chamada DJ for a Day BCN, você entra em estúdios profissionais e aprende com DJs experientes as principais técnicas de mixagem. Além de criar seu próprio beat e transição de músicas, ainda leva fotos e vídeos para registrar o momento.

Mais informações: @djforaday_bcn

20. Visitar o Mercado da Boqueria e o Mural do Beijo

O Mercado da Boqueria, na Rambla, é um espetáculo de cores e sabores: frutos do mar, sucos, cortes de carnes, jamón ibérico, queijos e tapas. Os preços são um pouco mais altos que em outros lugares da cidade, mas há a vantagem de poder degustar tudo no mesmo lugar e em um local histórico e simbólico. No mesmo trajeto, é possível incluir o Mural del Beso (Mural do Beijo), que encanta pela composição feita de centenas de fotos. O melhor horário para visitar é pela manhã, quando há menos turistas.

21. Subir até os Bunkers del Carmel

O miradouro favorito dos locais oferece uma vista panorâmica de toda Barcelona e é o ponto perfeito para assistir ao pôr do sol com amigos sem gastar nada. O acesso pode ser feito de metrô até a estação Alfons X (linha 4). Dela é possível tomar um ônibus ou caminhar cerca de 20 minutos até o topo. Quem prefere, pode seguir direto de carro ou bicicleta, mas a subida a pé também é parte da experiência: em cada passo, a vista vai se abrindo até revelar a cidade inteira aos seus pés.

Por Débora Oliveira