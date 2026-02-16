Aos 17 anos, Luiz Fernando Souza de Andrade, ex-aluno da rede pública estadual do Paraná, conquistou uma façanha que muitos estudantes sonham: foi aprovado em primeiro lugar nos vestibulares de medicina da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Natural de Alto Paraíso, município no Noroeste paranaense, o jovem teve um diferencial em sua trajetória acadêmica. Em 2024, participou do programa de intercâmbio Ganhando o Mundo, quando estudou por um semestre na Austrália, experiência que ele considera transformadora para sua formação.

A aprovação de Luiz não veio por acaso. O estudante, que concluiu o ensino médio em 2025, passou pelo programa Aprova Mais Universidades na Unioeste e pelo processo seletivo seriado na UFMS. Após retornar do intercâmbio, manteve uma rotina rigorosa de estudos, determinado a conquistar uma vaga em universidade pública.

“Prestei vestibular para UFPR, UEL, Unicentro, Unioeste, UFMS e também fiz o Enem. Meu foco sempre foi entrar na universidade pública, mas não esperava passar direto agora, então foi uma surpresa muito grande”, afirma Luiz.

Entre as opções que conquistou, o jovem decidiu cursar medicina na Unioeste, campus de Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná. As aulas começam em 16 de março de 2026. Seus planos para o futuro já estão traçados: especializar-se e atuar na saúde pública após a conclusão do curso.

O programa Ganhando o Mundo, que abriu portas para Luiz, teve início em 2022 e já beneficiou 2.540 estudantes da rede pública paranaense com experiências internacionais. A edição de 2026, atualmente em andamento, é a maior já realizada, com duas mil vagas disponíveis.

Para além de seu sucesso pessoal, a conquista de Luiz tem inspirado outros alunos de sua escola a também participarem do programa, mostrando que o ensino público pode ser caminho para grandes realizações acadêmicas.