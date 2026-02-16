Orquestra da UFPR abre inscrições para novos músicos

Estão abertas as inscrições para interessados em integrar a Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná (UFPR). A primeira etapa do processo seletivo segue até 6 de março. A ficha de inscrição, que deve ser enviada para o e-mail orquestraufpr@gmail.com, está disponível no site da seletiva.

Podem participar músicos com nível intermediário ou avançado. As vagas são destinadas a instrumentistas de violino, violoncelo, contrabaixo, flauta transversal, oboé, clarineta, fagote, trompa, trompete, tímpano e percussão. Também há oportunidades para regente assistente, arquivista e produtor.

A orquestra ainda selecionará músicos extras para instrumentos que não integram todos os programas da temporada: trombone, trombone baixo, tuba, harpa, piano e contínuo. Esses profissionais serão convocados conforme a necessidade de cada repertório, participando pontualmente de ensaios e concertos.

Os candidatos que desejam integrar o projeto, que articula ensino, extensão e produção cultural, mantendo elevado padrão técnico, serão avaliados quanto ao domínio técnico, musicalidade, leitura à primeira vista, estilo e adequação ao repertório orquestral.

Após o encerramento das inscrições, as audições serão realizadas entre 10 e 13 de março, das 9h às 13h. As provas terão caráter público, qualificatório e classificatório.

Os aprovados poderão ser classificados como convocados ou suplentes. Estes poderão ser chamados em situações específicas ou em caso de ausência e desistência de integrantes titulares.

Cronograma da temporada

Neste ano, a Orquestra Filarmônica da UFPR dedicará sua temporada à estreia de solistas integrantes do próprio grupo, em uma iniciativa alinhada ao caráter formativo e institucional do projeto.

A programação inclui três obras: Ballade, Op. 288, de Carl Reinecke; Concerto para Viola e Orquestra de Cordas, de Radamés Gnattali; e Concerto para Contrabaixo, Op. 3, de Serge Koussevitzky.

A proposta estabelece um diálogo entre diferentes períodos históricos e linguagens musicais, do romantismo europeu à produção brasileira do século XX. A temporada deve ser encerrada com a apresentação da Sinfonia nº 1 em Dó menor, Op. 68, de Johannes Brahms.