O ex-atleta começou a passar mal durante o jogo e foi socorrido imediatamente. Inicialmente, recebeu atendimento na UPA, mas, devido à gravidade do caso, foi transferido para a Santa Casa. Exames apontaram que, além do infarto, Neneca tinha um aneurisma na artéria aorta e precisaria passar por uma cirurgia de tórax aberto. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu.

