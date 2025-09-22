O ex-atleta começou a passar mal durante o jogo e foi socorrido imediatamente. Inicialmente, recebeu atendimento na UPA, mas, devido à gravidade do caso, foi transferido para a Santa Casa. Exames apontaram que, além do infarto, Neneca tinha um aneurisma na artéria aorta e precisaria passar por uma cirurgia de tórax aberto. Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu.
Ex-goleiro Neneca morre aos 45 anos após infarto em MT
