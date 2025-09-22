Estudiantes de La Plata recibirá a Defensa y Justicia este lunes 22 de septiembre en el Estadio Jorge Luis Hirschi para disputar un encuentro correspondiente a la novena jornada del Torneo Clausura 2025. ¿A qué hora es el partido? ¿En qué canal de TV lo pasan? En Olé te contamos todos los detalles.
Así llega Estudiantes al partido vs. Defensa y Justicia:
El equipo de Eduardo Domínguez, ubicado en la 7° posición de la Zona A, necesita sumar de a tres en casa. A pesar de estar a 4 puntos del líder, Unión, el Pincha buscará recuperarse de las tres derrotas consecutivas que sufrió
Últimos partidos de Estudiantes:
- Flamengo 2 – 1 Estudiantes | 18 de septiembre | Copa Libertadores
- Estudiantes 1 – 2 River | 13 de septiembre | Torneo Clausura
- Central Córdoba 2 – 0 Estudiantes | 30 de agosto | Torneo Clausura
- Estudiantes 1 – 0 Aldosivi | 25 de agosto | Torneo Clausura
- Estudiantes 0 – 0 Cerro Porteño | 20 de agosto | Copa Libertadores
Flamengo –
El resumen de Flamengo 2 – Estudiantes 1
Así llega Defensa y Justicia al partido vs. Estudiantes
Por su parte, Defensa y Justicia, dirigido por Mariano Soso, se encuentra un puesto por encima de su rival, también a 4 puntos de la cima. El Halcón de Varela intentará conseguir una victoria como visitante que lo impulse en la tabla.
Últimos partidos de Defensa y Justicia:
- Defensa y Justicia 1 – 2 Platense | 14 de septiembre | Torneo Clausura
- Defensa y Justicia 2 – 1 Belgrano | 31 de agosto | Torneo Clausura
- Barracas Central 1 – 1 Defensa y Justicia | 22 de agosto | Torneo Clausura
- Defensa y Justicia 1 – 1 Newell’s Old Boys | 17 de agosto | Torneo Clausura
- Defensa y Justicia 1 – 0 Deportivo Riestra | 11 de agosto | Torneo Clausura
Defensa y Justicia –
Los goles de Defensa y Justicia 1 – Platense 2
¿Cómo salieron los últimos partidos entre Estudiantes y Defensa?
- Defensa y Justicia 1 – 0 Estudiantes | 9 de marzo de 2025 | Torneo Apertura
- Estudiantes 1 – 0 Defensa y Justicia | 28 de septiembre de 2024 | Liga Profesional
- Defensa y Justicia 1 – 0 Estudiantes | 29 de marzo de 2024 | Copa de la Liga
¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Defensa y Justicia?
El partido se disputará este lunes 22 de septiembre a partir de las 19:00 horas en el Estadio Jorge Luis Hirschi.
¿Por dónde ver Estudiantes vs. Defensa y Justicia?
El partido será transmitido por la señal de ESPN. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.
¿Quién es el árbitro de Estudiantes vs. Defensa y Justicia?
- Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez
- Árbitro asistente 1: Sebastián Rainieri
- Árbitro asistente 2: Iván Aliende
- Cuarto árbitro: Gabriel Flores
- VAR: Germán Delfino
- Asistente VAR: Diego Romero