Para apostar na Lotofácil, selecione de 15 a 20 números no volante. O prêmio da Lotofácil é concedido ao sortudo que acertar entre 11 e 15 números sorteados. É possível jogar pela modalidade “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números automaticamente, ou pela “Teimosinha”, que permite usar a mesma sequência de números por até 24 concursos consecutivos.
A aposta mínima, com 15 números, custa R$ 3,50.
Chances de ganhar na Lotofácil: veja as probabilidades por faixa de acertos
A probabilidade de ganhar na Lotofácil da Caixa costuma não ser favorável ao jogador. Embora existam várias faixas de premiação, a chance de conseguir um prêmio significativo na loteria é baixa, especialmente para os acertos mais altos. Veja as possibilidades:
|Faixas de premiação
|Probabilidade de 1 jogador ganhar na aposta simples (1 em)
|15 acertos
|3.268.760
|14 acertos
|21.792
|13 acertos
|692
|12 acertos
|60
|11 acertos
|11
Bolão da Lotofácil: como funciona e quais os custos
O bolão das loterias Caixa é uma forma de aposta em grupo, em que várias pessoas se juntam para aumentar as chances de ganhar, compartilhando o valor da aposta. Para participar de um bolão da Lotofácil, o apostador precisa preencher o campo específico no volante de apostas ou solicitar ao atendente da lotérica.
No caso da Lotofácil, os bolões têm um preço mínimo de R$ 12,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. Dependendo da quantidade de números apostados, o número de cotas varia. Por exemplo, se a aposta for composta por 15 números, é possível ter entre 2 e 7 cotas.
