A espera está cada vez mais próxima do fim: resta menos de um mês para o retorno da F1, em 8 de março. Antes, porém, a categoria promove outras duas rodadas de testes de pré-temporada, que ganham graus ainda mais elevados de importância com o novo regulamento dos carros e motores. As sessões vão de 11 a 13 de fevereiro, e 18 a 20 do mesmo mês, e o ge explica como tudo funciona!
F1 2026: o que você precisa saber sobre os testes de pré-temporada
