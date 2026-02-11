Galaxy S26 chega em breve: veja o que esperar dos tops de linha da Samsung

A Samsung prepara o lançamento da nova linha Galaxy S26 ainda neste mês, um dos anúncios mais aguardados no mundo da tecnologia móvel para 2026.

A nova geração dos tops de linha será revelada no dia 25 de fevereiro, de acordo com mensagem vazada da própria fabricante sul-coreana. A seguir, o Canaltech e a CNN Brasil trazem as principais mudanças esperadas nos aparelhos:

Quais serão os novos celulares?

A Samsung deve manter o trio de celulares flagship (os mais avançados da marca) com Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra.

Como de costume, o modelo S26 é a versão “padrão”, enquanto a variante Plus traz uma tela maior e a versão Ultra é a mais potente de todas, com hardware superior e suporte à caneta S Pen (presente nos modelos Ultra desde 2022).

Novidades gerais

De olho no hardware, a maior incógnita envolve os processadores que serão equipados nos novos aparelhos. A expectativa é de que as versões S26 e S26 Plus recebam os chips Samsung Exynos 2600 em alguns mercados ainda não confirmados, enquanto o S26 Ultra use o Snapdragon 8 Elite Gen 5, da Qualcomm.

Um dos novos recursos esperados para o S26 Ultra é uma proteção da tela contra curiosos: o display poderia deixar as informações da tela visível para o usuário, mas impedir que pessoas de outros ângulos vejam o conteúdo. A empresa ainda não confirmou, mas é provável que a novidade seja exclusiva da versão Ultra.

O armazenamento inicial do S26 deve ser de 256 GB, com tela um pouco maior (de 6,2 para 6,3 polegadas) e espessura mais fina.

Design

A linha Galaxy S26 deve mudar o visual do conjunto de câmeras e adotar um estilo em formato de pílula, mais parecido com o Galaxy S25 Edge, do ano passado.

Vazamentos do modelo S26 Ultra indicam que o dispositivo terá cantos mais arredondados, fugindo do formato mais retangular e se aproximando do design dos modelos S26 e S26 Plus. Além disso, o acabamento pode ser feito em metal escovado.

A versão Ultra pode chegar com as cores branca, preta, Cobalt Violet (violeta) e Silver Shadow (prateado).

Mudanças de software

Os novos tops de linha também devem trazer uma nova atualização da One UI, interface dos aparelhos da Samsung com base no Android.

Já em testes, a One UI 8.5 não muda a versão do sistema operacional, mas traz novos recursos e muda o visual.

O destaque é uma nova versão da assistente Bixby alimentada por IA generativa, capaz de engajar em mais conversas com o usuário e com suporte à ferramenta Perplexity.

Lançamento e preço

O anúncio oficial deve ocorrer no dia 25 de fevereiro, mas ainda será necessário aguardar um pouco para ter um Galaxy S26 em mãos. Rumores indicam que o celular deve ser lançado comercialmente na primeira quinzena do mês de março, após um período de pré-venda.

Ainda não existe uma estimativa dos valores, mas um vazamento sugere que os preços vão subir na Europa em comparação com a geração S25.