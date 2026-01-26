Faetec abre inscrições para bolsistas em projeto “Educação que Transforma – Promoção do Hábito da Leitura”

A Faetec está com inscrições abertas para quem quer atuar como bolsista no projeto de pesquisa “Educação que Transforma – Promoção do Hábito da Leitura em Unidades de Ensino da Faetec”. O processo seletivo é destinado à um cadastro reserva para bibliotecários e auxiliares de biblioteca. Os profissionais selecionados vão atuar diretamente nas bibliotecas das unidades da Faetec, desenvolvendo atividades de mediação pedagógica e técnica.

A proposta do projeto é estimular o gosto pela leitura, ampliar o acesso ao conhecimento e contribuir para a formação educacional dos alunos, usando melhor os acervos físicos e digitais disponíveis nas bibliotecas. As vagas serão distribuídas de acordo com a disponibilidade de cada unidade da Fundação espalhadas por todo o Estado do Rio.

“Essa é uma oportunidade valiosa para os universitários e graduados na área, especialmente por conta da necessidade que temos em ter profissionais capacitados para a orientação desses alunos”, diz Alexandre Valle, presidente da Fundação.

Para concorrer à vaga de bibliotecário, é preciso ter diploma ou declaração de conclusão do curso de Biblioteconomia. Entre as atividades estão a organização e conservação dos acervos, além do apoio a alunos e profissionais no acesso ao material e na promoção de ações que incentivem a leitura e a pesquisa. Já para a função de auxiliar de biblioteca, é exigido diploma ou certificado de conclusão do ensino médio técnico na área.

A duração das bolsas será de seis meses, com possibilidade de prorrogação por igual período, conforme critérios estabelecidos em edital que está disponível no site da Fundação. As inscrições estarão abertas no período de 21 de janeiro a 12 de fevereiro, exclusivamente pela internet. O edital e o formulário de inscrição estão disponíveis no link: https://leituratransforma.faetec.rj.gov.br

Vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a Faetec conta com 135 unidades distribuídas em todo o Estado, que atendem crianças, jovens e adultos em todas as etapas de Ensino.