Porto x Gil Vicente no Campeonato Português: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Como será a Super Data-Fifa que muda o calendário do futebol a partir de 2026
A Fifa fez mudanças no modelo das Datas-Fifa, períodos em que as seleções disputam amistosos ou Eliminatórias e os clubes são obrigados a liberar seus jogadores. Crédito: TV Estadão
O Porto recebe o Gil Vicente nesta segunda-feira, 26, às 17h15 (de Brasília), pelo encerramento da 19ª rodada do Campeonato Português. O jogo acontece no Estádio do Dragão. A partida tem transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming).
O Porto lidera o Campeonato Português, com 52 pontos. O time tem quatro pontos de vantagem para o Sporting, que está no segundo lugar na tabela. O Porto tem uma campanha incrível até o momento no torneio, com 17 vitórias e um empate.
A equipe, porém, vem de um empate por 1 a 1 com o Viktoria Plzen, na Liga Europa, em uma partida na qual jogou todo o segundo tempo com um jogador a mais.
O Gil Vicente, por sua vez, faz campanha consistente no Campeonato Português, com 31 pontos, ocupando o quinto lugar. O time tem oito vitórias, sete empates e três derrotas na liga portuguesa.
O Gil Vicente busca acabar com a invencibilidade do Porto nesta segunda-feira para continuar firme na briga por um lugar nas próximas competições europeias.
PORTO X GIL VICENTE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- DATA: 26/01/2026 (segunda-feira)
- HORÁRIO: 17h15 (de Brasília)
- LOCAL: Estádio do Dragão
PORTO X GIL VICENTE: ONDE ASSISTIR AO VIVO
- ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PORTO
- PORTO: Diogo Costa; Alberto, Thiago Silva, Kiwior, Francisco Moura; Rosario, Froholdt, Mora; Pepê, Borja Sainz, Samu. Técnico: Francesco Farioli.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO GIL VICENTE
- GIL VICENTE: Daniel Figueira; Zé Carlos, Buatu, Elimbi, Konan; García, Zé Carlos; Muriol Souza, Luís Esteves, Touré; Gustavo Varela. Técnico: César Peixoto.
ÚLTIMOS RESULTADOS DE PORTO E GIL VICENTE
- 22/01/26 – Viktoria Plzeň 1 x 1 Porto – Europa League
- 17/01/26 – Gil Vicente 2 x 1 Nacional – Campeonato Português