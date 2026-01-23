Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (23/01)
ADRIANE ALELUIA DOS SANTOS, 51 ano(s). Profissão: COPEIRO(A). Filiação: ANIBAL ALELUIA DOS SANTOS e ZENEIDE SOUZA DOS SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 1 de janeiro de 0001. Data do Falecimento: 23/01/2026.
AMELIO CAMARGO, 48 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: FRANCIELE STASIAK CAMARGO. Filiação: JOAO CAMARGO e IRENE COREA CAMARGO. Sepultamento: (S.J. DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA ZACARIAS, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
APARECIDO LINDOMAR DANTAS, 57 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: LUIZ MAMEDES DANTAS e LAIDE FOGASSA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
CARLA ANDREIA NETZ PADILHA, 51 ano(s). Profissão: MICRO-EMPRESÁRIO. Filiação: CARLOS ALBERTO NETZ e CARMEN MARIA NETZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 24 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 23/01/2026.
CLAUDIO SOARES DE MENEZES, 74 ano(s). Profissão: TAXISTA. Cônjuge: CELIA REGINA SIKORA DE MENEZES. Filiação: ANTONIO JOSE MENEZES e JOSEFA SOARES DE MENEZES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
EDINI MARIA DE OLIVEIRA SILVA, 84 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: OTAVIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA e ELIZA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
EVA ISABEL DANES ALMENAR, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LUIS DANES e MARIA ALMENAR DE DANES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
FRIDA MARIA BECKER, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Cônjuge: AURO BECKER. Filiação: FREDERICO DEUTER FILHO e BRBARA DEUTER. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), sábado, 24 de janeiro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
HEITOR GOULART, 20 hora(s). Filiação: GUILHERME VINICIUS GOULART e PAMELA SANTANA DE FARIAS GOULART. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
JOAO RODRIGUES DE SOUZA, 64 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: SANDRA ROSA DA CONCEICAO DE SOUZA. Filiação: JOSE RODRIGUES DE SOUZA e ANGELINA MARQUES DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 23/01/2026.
LUIS CARLOS ALVES CARVALHO, 53 ano(s). Profissão: MESTRE. Filiação: FRANCISCO ALVES CARVALHO e MARGARIDA DE OLIVEIRA CARVALHO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
MARIA DE LOURDES FAUSTINO, 73 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE EDUARDO FAUSTINO e ROSARIA FLORA FAUSTINO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
MARIA DE LOURDES MATHIAS, 68 ano(s). Filiação: JOSE ANTONIO DOS SANTOS e BENEDITA MARIA DA CONCEICAO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 22/01/2026.
MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA, 74 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL FREIRE DA SILVA e MARIA SALES DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
MARIA NOGUEIRA RODRIGUES, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO NOGUEIRA e BENEDITA HONORARIA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
MARIA ODETE DO ROCIO CAMARGO, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: SERGIO LUIZ CARRANO CAMARGO. Filiação: GENEROSO GAVELAKI e THEREZINHA LUCIA GAVELAKI. Sepultamento: DEFINIR, sábado, 24 de janeiro de 2026. Data do Falecimento: 23/01/2026.
RUTH DE LARA DOS SANTOS, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SALVADOR IGNACIO DE LARA e MARIA NUNES DE LARA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
WILSON CORDEIRO, 60 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: MARILISE PADILHA CORDEIRO. Filiação: ANTONIO CORDEIRO e ILDA TESKO CORDEIRO. Sepultamento: CEMITÉRIO BONFIM, sábado, 24 de janeiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/01/2026.
