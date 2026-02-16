AGHATA BEATRIZ ANDRADE NEVES, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: GUSTAVO TIAGO DE JESUS LIMA NEVES e ADRIANA ANDRADE DE OLIVEIRA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
AMELIA DO ROCIO SAAD RIGOTTI, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCIDES RIGOTTI. Filiação: OLIMPIO JORGE SAAD e ALAIDE MORAIS SAAD. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
ANGELINO BONETTI, 86 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ILIVIO BONETTI e RITA CATTANES BONETTI. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
ANTONIO PIECZARKA, 76 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ODETE PIECZARKA. Filiação: FRANCISCO PIECZARKA e ROSALIA PIECZARKA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
ANTONIO WALDIR ZANETTI, 78 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANGELO ALEXANDRE ZANETTI e MARIA JOANNA ZANETTI. Sepultamento: (BALSA NOVA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BALSA NOVA, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
BRUNA PAULINO NAZARIO DO NASCIMENTO, 34 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: MARCELO DO NASCIMENTO e MORGANA PAULINO NAZARIO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
CARLOS NATIVIDADE LUIZ, 59 ano(s). Profissão: ESTOFADOR. Filiação: ANAIR TONELLO NATIVIDADE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
CHRISTA BOSWETTER PIEDE, 79 ano(s). Profissão: FLORISTA. Cônjuge: KARL ARMIN PIEDE. Filiação: ADOLF BOSWETTER e CHARLOTTE KRATGE BOSWETTER. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
DALILA DE OLIVEIRA MARTINS, 70 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: MAURINO MARTINS. Filiação: ANTONIO PEDRO DA SILVA e MARIA JUDITE DE OLIVEIRA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
DOMINGOS DA CUNHA BASTOS, 65 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ROMILDA APARECIDA BRITO LEAL. Filiação: GARIBALDI DA CUNHA BASTOS e VILMA FARIA BASTOS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
EMIDIO ABEL DE ARAUJO, 83 ano(s). Profissão: JORNALISTA. Cônjuge: TEREZINHA MARLI PEREIRA DE ARAUJO. Filiação: HEITOR PAULO DE ARAUJO e EDUVIRGENS ARAUJO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
FERNANDO ARNALDO DOS SANTOS, 30 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: FERNANDO AMARO DOS SANTOS e SONIA DE OLIVEIRA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
FRANCISCO CANDIDO GUIMARAES, 70 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. Filiação: ERNANE ALVES GUIMARES e ANGELA SUZANA GUIMARAES. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
GERALDO LUIZ CASSIANO, 68 ano(s). Profissão: OPERADOR(A) MÁQUINAS. Filiação: ANTONIO CASSIANO e LINDA BREGALANTI CASSIANO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
IRMA BONOMO DA SILVA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANCISCO PORFIRIO DA SILVA. Filiação: FIOVO BONOMO e MARIA PACHECO BONOMO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 16 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
JOSIAS DA SILVA SANTOS, 56 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: MARIA MENESES SANTOS DE BARROS. Filiação: JOSE HENRIQUE DA SILVA SANTOS e ENOEMA PIRES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
JURILENE DO ROCIO GIACOMITTI, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELUIR MARTINS GIACOMITTI. Filiação: PRUDENTE VIEIRA LEITE e HELENA PAITIKA LEITE. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
LOURIS ZANON TOZIN, 95 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: ELIZEO GORIO TOZIN. Filiação: REYNALDO ZANON e JOSEPHINA ZANON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
MARIA AUXILIADORA DA LUZ MOURA, 87 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: SEBASTIAO CHRYSOSTOMODE MOURA. Filiação: JOSE DA LUZ e IRACEMA PEREIRA DA LUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
MARIA SERETNY, 67 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: VALDOMIRO SERETNY e OLGA SERETNY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
MARIA VERONI MATHIAS DE PAULA, 71 ano(s). Profissão: AUXILIAR COZINHA. Cônjuge: CARLOS ALBERTO DE PAULA. Filiação: ANEZIO FERREIRA MATHIAS e MARIA DA SILVA MATHIAS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
RICARDO VIDAL GARCIA, 63 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: EDEGAR VIDAL GARCIA e ANTONIETA GARCIA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
ROSA RIBEIRO DA SILVA, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTONIO PROCOPIO RIBEIRO e ELISIA RIBEIRO DUARTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
SAUL FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: EDITH DO ROCIO LIMA FERREIRA. Filiação: AGENOR ALVES FERREIRA e MARIA BENEDITA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
SELMARA ESPOSITO FERNANDES HORST, 67 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: ARILTO ANTONIO ESPOSITO e OLIVIA CORDEIRO DE CARVALHO ESPOSITO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
SINCLAIR DE SENA CANESTRARO, 77 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: ARCIDES EMILIO CANESTRARO. Filiação: BENTO DE SENA e EMA DE SENA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
SONIA MARIA SIQUEIRA FONTOURA, 49 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: IVAN RIZENTAL FONTOURA e MIRIAN BEATRIZ SIQUEIRA FONTOURA. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
VALDECIR PINTO, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: LARENIL VIANA DA SILVA. Filiação: ANTONIO PINTO FILHO e IZULINA DA SILVA PINTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
VALDECIR SERGIO DE PROENCA, 52 ano(s). Profissão: COBRADOR. Filiação: JOSE DE OLIOVEIRA PROENCA e TEREZINHA MARIA PROENCA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 15 de fevereiro de 2026. Data do Falecimento: 14/02/2026.
VALDIR GARCIA, 73 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANTONIA APARECIDA DE SOUZA GARCIA. Filiação: ANTONIO GARCIA e MARIA MONTEIRO GARCIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 15/02/2026.
VERA LUCIA DA LUZ DOS ANJOS, 65 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Filiação: ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS e NATALIA DA LUZ DOS ANJOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 15:20h. Data do Falecimento: 14/02/2026.
VITOR HUGO BONETT, 68 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS BONETT. Filiação: OLINDO BONETT e HONARINA SIOLTA BONETT. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, domingo, 15 de fevereiro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 14/02/2026.