Com 25 metros a mais de pista, a estrutura da ExpoFazenda 2025 chega ao Parque MultiEventos e começa a ser montada. Com uma programação completa que combina grandes shows nacionais, rodeio profissional, atrações para toda a família, experiências educativas, inovação e muitos serviços.

Na edição anterior do evento, 250 mil pessoas passaram pela festa e mais de R$ 20 milhões foram movimentados no comércio local apenas com a troca de cupons por ingressos durante os cinco dias, sem contar outras movimentações financeira durante as festividades. Com o aumento da estrutura, a gestão espera que neste ano, esses excelentes números sejam superados e que o legado da festa seja ainda maior. 

Nesta edição, o evento  contará com duas portarias, uma na Avenida Brasil e uma segunda na Rua Francisco Ferreira, com catracas, revista e monitoramento por câmeras. A novidade busca dar mais agilidade no acesso à festa.

Não haverá troca física de ingressos nas portarias. Portanto, a orientação é para que a população troque os ingressos antecipadamente pelo site da Mixpix (www.mixpix.com.br), e leve para o evento o print dos QRCodes dos ingressos adquiridos, pois a rede de internet pode estar congestionada durante o evento.

Abertura Oficial

A abertura oficial da ExpoFazenda 2025 será durante a Sessão da Assembleia Itinerante, que virá para Fazenda Rio Grande neste ano. A solenidade acontece na quinta-feira, 25, às 18h, e contará com a presença de diversas autoridades municipais e estaduais.

O rodeio começa na sexta e vai até o domingo, com classificação do grande campeão para Barretos 2026 e locução do Marco Brasil Filho. No sábado pela manhã, a arena recebe a Prova dos Três Tambores (categorias feminino e infantil). A agenda equestre também inclui a Exposição de Cavalo Crioulo, com premiação, além da Expo Carneiros, também com premiações. O público ainda poderá conferir uma grande exposição de animais e de maquinário agrícola durante todos os dias do evento.

Programação de shows — cronograma confirmado

Quarta (24/09) — Missionário Shalom; Zezé Di Camargo & Luciano
Quinta (25/09) — Turma do Pagode
Sexta (26/09) — Isadora Pompeo; Luan Pereira; Ícaro & Gilmar
Sábado (27/09) — Diego & Victor Hugo; Edson & Hudson
Domingo (28/09) — Zé Neto & Cristiano; Jiraya Uai
Infantis — 27/09: Monstros S.A.; Lilo & Stitch; Minions | 28/09: Procurando Nemo
Locução do rodeio — Marco Brasil Filho (26, 27 e 28/09)

Inovação, educação e negócios

Na sexta-feira, 26, acontece o 3º Fórum de Inovação, com a presença de grandes empresários para troca de experiência e networking. Durante toda a festa teremos também a presença da Carreta da Inovação, com diversas atividades. Ainda teremos a participação do DETRAN Metaverso, que trará muita tecnologia para ampliar a educação no trânsito. 

E muito mais com as  Rodada de Negócios e Rodada do Agro. O encontro “Líderes Vencedores” e presença confirmada do CEP, Universidade Federal e PUC também participam com ações e projetos. Além da Exposição Industrial, com mais de 30 estandes.

Serviços ao cidadão e mostra institucional

Durante todo o período do evento, o TRE presta serviços de regularização e emissão de título de eleitor, contribuindo para facilitar a vida do cidadão que por falta de tempo possui irregularidades no Título ou ainda não realizou a transferência. A Expo reúne ainda Palco Regional com diversas atrações regionais, Feira de Artesanato, Praça de Alimentação com os empresários da Feira Brasil, Exposição do Exército Brasileiro que trarão armamento bélico e veículos oficiais e o Parque de Diversão.

O parque contará com ilhas de banheiros (masculino e feminino), banheiros acessíveis (PCD), ambulatório, área gourmet, e segurança ampliada com atuação integrada das forças de segurança. 

Também neste ano serão disponibilizadas vagas para camarotes e espaços inclusivos, entre eles o camarote TEA, a área PCD e a transmissão nos telões em tempo integral de tradução em libras durante os shows.  Outra novidade deste ano é o camarote Super Premium, que oferecerá uma experiência estendida com balada após os shows. 

Expokids e visitas escolares

O Expokids estará novamente presente neste ano e garantirá diversão gratuita para crianças de até 12 anos com diversos brinquedos infláveis e outras atividades infantis. Também, na quarta, quinta e sexta,  teremos as visitas das escolas municipais em dois turnos. Cerca de 5 mil alunos das 4ª e 5ª séries participarão das visitas guiadas pelo evento, durante o horário de aula. E os 18 mil estudantes da rede municipal de ensino receberão passes gratuitamente para brincarem no parque de diversões.

