A pugilista brasileira Rebeca Lima sagrou-se campeã mundial neste domingo (14) na categoria até 60 kg ao derrotar a polonesa Aneta Rygielska por decisão dos juízes, em Liverpool.
Fazendo sua estreia no mundial adulto, a boxeadora fluminense de 23 anos devolveu a derrota sofrida para Aneta na primeira rodada da Copa do Mundo, disputada em março, em Foz do Iguaçu.
É o segundo título de Rebeca na temporada, após a vitória no Grand Prix da República Tcheca, em junho.
O Brasil conquistou mais duas pratas no Mundial na Inglaterra. Sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, Yuri Falcão perdeu a final na categoria até 65 kg para o uzbeque campeão olímpico Asadkhuja Muydinkhujaev
Já Isaías Ribeiro foi superado pelo também uzbeque Turabek Khabibullaev, na categoria até 90 kg.
