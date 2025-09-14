Veja os principais jogos de hoje: As melhores ligas do mundo e jogos do Brasileirão masculino, feminino. Confira horários e onde assistir!
Confira os jogos de hoje:
Campeonato Brasileiro – Série A
Bragantino x Sport
Horário: 11h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques
Transmissão: Premiere
Atlético-MG x Santos
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Arena MRV
Transmissão: Premiere
Juventude x Flamengo
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Alfredo Jaconi
Transmissão: Prime Video
São Paulo x Botafogo
Horário: 17h30 (Horário de Brasília)
Local: Morumbi
Transmissão: TV Globo, GE TV e Premiere
Vasco x Ceará
Horário: 20h30 (Horário de Brasília)
Local: São Januário
Transmissão: Sportv e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
Operário x Cuiabá
Horário: 16h00 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Germano Krüger
Transmissão: Disney +
Athletic x Botafogo-SP
Horário: 18h30 (Horário de Brasília)
Local: Estádio Joaquim Portugal
Transmissão: Disney +
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.