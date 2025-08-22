Na tarde desta sexta-feira (22), familiares que realizavam o sepultamento de um ente querido no Cemitério Cristo Redentor, em Cascavel, foram surpreendidos por criminosos que arrombaram um veículo estacionado no local e furtaram diversos pertences.
Segundo relato de Emílli Fernanda, alguns parentes vieram de outras cidades para o funeral e deixaram malas, bolsas e outros itens no carro. Em um intervalo de apenas dez minutos, enquanto os familiares se despediam do ente falecido, o automóvel foi arrombado com o uso de uma chave micha e os objetos foram levados.
“Foi assim, meu tio apareceu ontem, a gente estava acertando ele aqui, a gente não demorou 10 minutos lá. Quando a gente voltou, os carros estavam abertos, alguém usou uma micha, roubou mochila, dinheiro, documentos do pessoal que veio de fora. Quando a gente pede pra alguém aqui, câmera, se alguém viu alguém entrando, ninguém viu e ninguém, não foi aqui dentro, o que não faz sentido. O que a gente viu agora foi uma mochila, documentos e dinheiro, por enquanto. Mas com certeza foram mais coisas que a gente viu e agora o mais importante foi isso”, relatou Emílli.
A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local, registrando um boletim de ocorrência e iniciando diligências nas proximidades em busca de suspeitos. Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos autores do crime.
As vítimas procuraram a administração do cemitério em busca de imagens de segurança, mas foram informadas de que não há câmeras instaladas no local. “Então, eu acabei de ligar, eles falam que a gente tem que ver com a polícia o que vai fazer, que aqui não tem câmera e se os funcionários não viram, então eles não têm o que fazer”, afirmou Emílli.
A Polícia Civil orienta que qualquer informação sobre o caso pode ser repassada de forma anônima pelos telefones 190 e 197.