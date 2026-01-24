FC Bayern: Sohn von Augsburg-Trainer spielt beim Rekordmeister – Heute kommt es zum Familien-Duell | Sport

TTS-Player überspringen

Wenn der FC Bayern heute Nachmittag (15.30 Uhr/Sky/DAZN-Konferenz und hier im BILD-Liveticker ) in der Allianz Arena auf den FC Augsburg trifft, ist es für die Familie von FCA-Trainer Manuel Baum (46) ein ganz besonderes Bundesliga-Spiel.

Das liegt aber nicht daran, dass die Entfernung zwischen Augsburg und der Allianz Arena nur 80 Kilometer beträgt und Baum für seine Familie und Freunde wohl die ein oder andere Karte organisieren musste.

Grund ist eine kuriose Familien-Situation!

Sohn von Augsburg-Trainer spielt bei Bayern

Während Wagner-Nachfolger Baum seit Dezember erst als Interims-Trainer und kurz vor Weihnachten zum Cheftrainer beim FCA befördert wurde (Vertrag bis Sommer), spielt sein Sohn Lionel (10) beim Gegner.

Erst kürzlich wechselte der Youngster von 1860 München in die U11 des FC Bayern. Auch deshalb sieht man den neuen Augsburg-Coach in seiner Freizeit häufiger am Campus an der Ingolstädter Straße, um seinen Sohn anzufeuern. Was dieser am Ball als Feldspieler kann, ist auch in einigen Videoclips auf seiner Instagram-Seite zu sehen.

Und er könnte sogar besser werden als sein Papa, der früher im Tor stand und u.a. in der Jugend von 1860 München ausgebildet wurde. 1998 ging es in die Amateurklasse zum FC Ismaning (Bayernliga) und später nach Unterföhring. Für die ganz große Karriere auf dem Platz reichte es nicht, besser lief es an der Seitenlinie als Coach.

Darauf ist auch Lionel mächtig stolz. Als bekannt wurde, dass sein Papa zum Cheftrainer beim FCA befördert wurde, schrieb er unter einen Post: „Papa bleibt Trainer“ und fügte ein rotes Herz-Emoji dahinter.

Obwohl er für den FC Bayern spielt, dürfte der junge Baum genauso wie seine Mama Miriam und Schwester Noemi wohl auch seinem Vater die Daumen drücken und hoffen, dass ihm ein ähnliches Resultat wie beim Punktgewinn im September 2018 gelingt.

Damals holte der FCA mit Baum als Coach beim Rekordmeister ein 1:1. Ob sich die Geschichte heute Nachmittag wiederholt? Die Augsburger könnten die Punkte im Abstiegskampf mit Sicherheit dringender gebrauchen als die Mannschaft von Bayern-Trainer Vincent Kompany (39).