Kalimuendo zurück, Theate auf der Bank

Für Eintracht Frankfurt steht heute das nächste Bundesliga-Heimspiel auf dem Programm. Im Deutsche Bank Park empfängt die SGE die TSG Hoffenheim. Nach den turbulenten letzten Wochen und den nationalen und internationalen Rückschlägen will die Eintracht in der Liga wieder für Stabilität sorgen und wichtige Punkte im Kampf um die oberen Tabellenplätze sammeln. Mit Hoffenheim wartet ein unangenehmer Gegner, der zuletzt richtig ins Rollen kam und über viel individuelle Qualität in der Offensive verfügt. In den letzten neun Pflichtspielen gab es nur eine Niederlage für die Gäste. Für Frankfurt wird es darauf ankommen, defensiv kompakter zu stehen und die eigenen Ballbesitzphasen konsequenter auszuspielen. Gerade vor heimischem Publikum ist eine klare Reaktion gefragt. Feiert das Duo Dennis Schmitt und Alex Meier heute den ersten Sieg? In den letzten neun Heimspielen gegen die TSG gab es zumindest keine Niederlage mehr.

Drei Positionswechsel – Theate nur auf der Bank

Nach der 2:3-Niederlage gegen Qarabag Agdam tauscht das Trainerteam auf drei Postionen die Startelf. Arthur Theate, Hugo Larsson und Ansgar Knauff nehmen auf der Bank Platz. Aurele Amenda, Fares Chaibi und Arnaud Kalimuendo dürfen für das Trio starten. Spieltechnisch könnte es also eine wieder eine Dreierkette mit Koch, Amenda und Collins sein, auf den Außenbahnen dann Nathaniel Brown und Rasmus Kristensen. Arthur Theate nur auf der Bank ist eine kleine Überraschung. Ansonsten fehlen weiterhin die verletzten Spieler Jonathan Burkardt, Younes Ebnoutalib, Michy Batshuayi und Elias Baum. Mo Dahoud fehlt ebenfalls im Kader der Hessen.

Hoffenheim startet mit folgender Aufstellung: Baumann – Coufal, Kabak, Hajdari, Bernardo – Avdullahu, Kramaric, Burger, Moerstedt, Prass – Asllani

Auf der Bank der Gäste nehmen Platz: Philipp (ETW), Akpoguma, Gendrey, Hranac, Damar, Prömel, Bebou, Touré