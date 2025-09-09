Apple announces date for likely rollout of iPhone 17
Apple has announced when it is expected to announce the newest iPhone and many are speculating on what the new phones will feature.
Apple vuelve a poner a temblar al mundo tecnológico. Cada otoño, millones de usuarios esperan con ansias la gran cita del gigante de Cupertino, y este año no es la excepción: el iPhone 17 promete marcar la conversación global.
Los rumores, filtraciones y análisis de expertos han encendido el ambiente, mientras la compañía prepara su evento oficial bajo el lema “Awe Dropping”.
Aunque Apple guarda celosamente los detalles hasta el último momento, ya circulan pistas confiables sobre lo que traerá el esperado dispositivo. Se habla de un rediseño sutil, un salto en la calidad de la cámara frontal y, por primera vez, un chip propio para Wi-Fi y Bluetooth.
Pero la gran pregunta que se repite entre los fanáticos es la misma: ¿cuándo sale a la venta el iPhone 17 y cuándo se pueden hacer las preórdenes?
¿Cuándo sale el iPhone 17?
Si Apple mantiene su calendario habitual, el iPhone 17 se presentará oficialmente el martes 9 de septiembre durante su evento anual. Las preórdenes se abrirían el viernes 12 de septiembre y la venta general iniciaría el viernes 19 de septiembre. Este patrón sigue la estrategia de lanzamientos de los últimos años.
¿Cuándo comienzan las preórdenes del iPhone 17?
Las preórdenes son clave porque garantizan recibir el dispositivo el mismo día del lanzamiento oficial. Todo apunta a que Apple abrirá el proceso de reservas el 12 de septiembre, apenas tres días después del evento.
¿Qué novedades trae el iPhone 17 respecto al iPhone 16?
De acuerdo con filtraciones de medios especializados como MacRumors, el iPhone 17 mantendría un tamaño y diseño muy similares al iPhone 16, pero incorporará mejoras importantes: una cámara frontal de 24 megapíxeles (el doble que su antecesor) y el primer chip diseñado por Apple para conexiones Wi-Fi y Bluetooth, lo que podría ofrecer mayor velocidad y estabilidad.
¿Qué podemos esperar del evento ‘Awe Dropping’?
Además del iPhone 17, se esperan anuncios de actualizaciones de software, nuevos accesorios y posibles avances en la línea de Apple Watch. Estos eventos suelen marcar la hoja de ruta tecnológica de la compañía para el resto del año.
¿Cómo han sido los lanzamientos anteriores del iPhone?
El historial reciente refuerza las predicciones:
- iPhone 16 (2024): anunciado el 9 de septiembre, preórdenes el 13 y lanzamiento el 20.
- iPhone 15 (2023): anunciado el 12 de septiembre, preórdenes el 15 y lanzamiento el 22.
Contribución: USA TODAY
Boris Q’va es reportero nacional de noticias en tendencia en español para Connect / USA TODAY Network. Puedes seguirlo en X como @ByBorisQva o escribirle al correo BBalsindesUrquiola@gannett.com.