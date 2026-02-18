Ferette faz proposta a Zenilda e se estrepa em Três Graças com virada de jogo · Notícias da TV

Ferette (Murilo Benício) vai propor que Zenilda (Andréia Horta) vire sua amante em Três Graças. A advogada rirá da cara do vilão e virará o jogo chantageando o ex-marido para ficar com metade do patrimônio da família no divórcio. Ela ameaçará denunciar a Casa de Farinha se o empresário não concordar com a divisão dos bens.
As cenas estão previstas para irem ao ar a partir desta quarta-feira (18) na novela das nove da Globo. O confronto começará com a advogada invadindo a sala de Ferette na fundação.
Em um misto de arrogância e desespero, ele tentará convencê-la a retomar o casamento. Diante da negativa, o canalha chegará a fazer a proposta de que ela ocupe o lugar de amante que era de Arminda (Grazi Massafera). A resposta de Zenilda será um golpe no ego do vilão. Ela vai chamá-lo de “rato traidor” e deixará claro que o tempo de ser submissa é coisa do passado.
A temperatura subirá para valer quando a advogada apresentar os termos de sua independência financeira. Ela anunciará que assumirá a diretoria jurídica da fundação e exigirá metade de todo o patrimônio acumulado pelo casal.
A lista de exigências será extensa: metade da parte de Ferette na empresa, divisão de todos os bens e acesso total a documentos sigilosos, como contratos e listas de doadores.
Diante da recusa do empresário vivido por Murilo Benício, Zenilda mostrará que tem a munição necessária para destruir o império do vilão. Com um olhar firme, ela lançará um ultimato: “Denuncio a sua fábrica de farinha ainda hoje!”.
O impacto da frase será imediato. Ferette ficará petrificado ao entender que sua ex conhece o esquema de falsificação de medicamentos em detalhes.
Leia também -> Resumo dos capítulos da novela Três Graças
Três Graças é uma novela criada por Aguinaldo Silva em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva. A história é ambientada em São Paulo e ficará no ar até maio de 2026.
Inscreva-se no canal do Notícias da TV no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em Três Graças e outras novelas: