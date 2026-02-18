Saiba por onde anda Hans Donner, criador da Globeleza e pai dos dois filhos de Valeria Valenssa

Nascido na Alemanha em 1948, Donner se naturalizou brasileiro e ingressou na Globo em 1975. Foi o criador do logotipo da emissora e ficou conhecido como o “mago das vinhetas”. Ele inventou e produziu as aberturas de inúmeros programas.
Após trabalharem juntos, ele e Valeria Valenssa se casaram em 2002. No ano seguinte, ela protagonizou a vinheta do carnaval grávida. A primeira Globeleza e o designer tiveram dois filhos: João Henrique e José Gabriel. O casamento chegou ao fim em 2019, mas eles mantêm uma boa relação.
Donner foi diretor de arte da Globo por cerca de quatro décadas, até 2021. Após sair da emissora, passou a atuar em projetos no segmento da arquitetura e designer de produtos. Ele também trabalha como palestrante e aborda, entre vários temas, trajetória profissional, criatividade, inovação e design 3D. Aos 77 anos, costuma fazer posts nas redes sociais relacionados ao seu ofício.