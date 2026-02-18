Tati Minerato posa seminua e devora sanduíche e batata frita antes de desfile da Grande Rio

No Carnaval 2026, a escola traz o enredo A Nação do Mangue, celebrando a resistência cultural, a ecologia e o manguebeat. A agremiação terá Virginia Fonseca como rainha de bateria. Experiente, ela topa dar dicas para as estreantes. “Para quem vai desfilar pela primeira vez, eu recomendo fazer uma ótima refeição no dia do desfile, uma refeição com carboidrato para ter bastante energia”, diz ela, que desfila na escola que tem a apresentadora Virginia Fonseca à frente dos ritmistas. “Meu único conselho para ela é: ser feliz”, diz.

