No Carnaval 2026, a escola traz o enredo A Nação do Mangue, celebrando a resistência cultural, a ecologia e o manguebeat. A agremiação terá Virginia Fonseca como rainha de bateria. Experiente, ela topa dar dicas para as estreantes. “Para quem vai desfilar pela primeira vez, eu recomendo fazer uma ótima refeição no dia do desfile, uma refeição com carboidrato para ter bastante energia”, diz ela, que desfila na escola que tem a apresentadora Virginia Fonseca à frente dos ritmistas. “Meu único conselho para ela é: ser feliz”, diz.
Tati Minerato posa seminua e devora sanduíche e batata frita antes de desfile da Grande Rio
Relacionados
Saiba por onde anda Hans Donner, criador da Globeleza e pai dos dois filhos de Valeria Valenssa
Nascido na Alemanha em 1948, Donner se naturalizou brasileiro e ingressou na Globo em 1975. Foi o criador do logotipo da emissora e ficou conhecido como o “mago das vinhetas”.…Leia Mais
Ferette faz proposta a Zenilda e se estrepa em Três Graças com virada de jogo · Notícias da TV
Ferette (Murilo Benício) vai propor que Zenilda (Andréia Horta) vire sua amante em Três Graças. A advogada rirá da cara do vilão e virará o jogo chantageando o ex-marido para…Leia Mais