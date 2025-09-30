Ana (Paolla Oliveira) no filme ’Herança de Narcisa’Divulgação / Olhar Filmes
Rio – O filme “Herança de Narcisa”, que marca a estreia de Paolla Oliveira no gênero terror, ganhou cartaz oficial, nesta segunda-feira (29). Com direção de Clarissa Appelt e Daniel Dias, o longa-metragem chega ao Festival do Rio no dia 6 de outubro.
O filme também será exibido no dia 7 de outubro, às 16h, no Estação Rio, e em 8 de outubro, às 18h, no Cine Carioca José Wilker.
Decidida a vender a casa e dividir o dinheiro com Diego, Ana começa a revirar o imóvel e dar início ao processo de limpeza, revelando uma herança bem diferente do que ela imaginava. À medida que explora o local, ela navega por um mar de antigos traumas e mistérios, passando a ser assombrada por uma maldição ancestral e pelo espírito da mãe. Para sobreviver, ela precisará confrontar as mágoas e as memórias de uma relação tóxica mal resolvida.
“No sincretismo religioso brasileiro, acredita-se que somente reconhecendo as projeções e questões um do outro, fantasmas e hospedeiros podem se libertar. ‘Herança de Narcisa’ é uma versão diferente do clássico filme de possessão, em que não falamos sobre a possessão pelo mal ou pelo diabo, mas sobre a possessão pelas questões não resolvidas do relacionamento entre mãe e filha. Para quebrar o ciclo, a única maneira é um exorcismo mútuo”, comentaram a dupla de cineastas.
“Herança de Narcisa” também faz parte da “Mostra Première Brasil: Competição Novos Rumos”, espaço dedicado a longas-metragens de ficção e documentários que apostam em narrativas inéditas e que apresentam as tendências na sétima arte brasileira.