A modelo Renata Banhara, de 50 anos, que se destacou como musa do Carnaval e da Banheira do Gugu, revelou ter sido abandonada pelo marido durante um tratamento de saúde. Ela falou sobre o assunto no Sensacional, que vai ao ar nesta segunda-feira (29), às 22h45, na RedeTV!.
Na entrevista exclusiva a Daniela Albuquerque, Renata Banhara falou da luta que enfrentou nos últimos anos por conta de uma grave infecção. “Operei quatro vezes o cérebro, acho que foram nove ou doze vezes, porque eu também não fui contabilizando o estômago, e quatro vezes os joelhos. Então eu fiz muitas cirurgias e cirurgias muito pesadas. Parei de andar, parei de falar.”
+ Fabíola Gadelha conta que quase foi morta por facção: “A ordem era me salgar”
O período de internações, segundo ela, foi marcado não apenas pela luta por sua vida, mas também pelo fato de descobrir que estava passando por aquele momento sem uma presença importante.
“Nesses dois anos e pouco que eu estava em tratamento, eu estava absolutamente sozinha e não tinha mais marido.”
Renata Banhara
+ Mulher da plateia do Encontro é pedida em casamento ao vivo na Globo; vídeo
+ Por onde anda? Veja como está hoje o amante de Odete Roitman na 1ª versão de Vale Tudo
O hospital disponibilizou uma profissional para lhe ajudar nessa fase. “A psiquiatra estava me preparando para eu entender e identificar que eu havia sido abandonada. Eu estava muito frágil, muito fragilizada, e não tinha a menor ideia de que meu casamento tinha acabado”, completou ela, que não percebeu o ocorrido na época porque estava constantemente sob o efeito de altas doses de medicações.
Renata relembra um episódio marcante do início da carreira, quando protagonizou um ensaio sensual para uma revista masculina. Natural de Taubaté, ela conta que tentou evitar uma grande exposição comprando todos os exemplares da banca de sua cidade. “Certifiquei quantas revistas iam chegar e seriam só três. Falei: ‘Está certo, eu compro as três e ninguém vai ver'”.
No entanto, a estratégia não deu certo e ela chegou a sofrer preconceito. “O padre pediu para eu não ir mais na missa porque eu estava com demônio no corpo”, declara.