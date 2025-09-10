Confira os principais resultados das seleções e dos atletas brasileiros neste fim de semana. Com destaque para o basquete, taekwondo, vôlei e ciclismo
Basquete
A seleção brasileira de basquete masculino derrotou a Argentina por 55 a 47 na final da AmeriCup 2025, em Manágua (Nicarágua), e voltou a ser campeã continental após 16 anos. O Brasil encerrou a campanha com cinco vitórias em seis jogos, perdendo apenas para os EUA na fase de grupos. Yago Santos (14 pontos e 5 assistências) e Bruno Caboclo (11 pontos e 7 rebotes) lideraram a equipe, com Gui Deodato e Vítor Benite também decisivos. Agora, a seleção mira as eliminatórias da Copa do Mundo 2027, que começam em novembro contra Venezuela, Colômbia e Chile.
Taekwondo
Maria Clara Pacheco conquistou neste domingo (31) sua segunda medalha de ouro na temporada do Grand Prix de Taekwondo, em Muju, Coreia do Sul, vencendo a campeã olímpica Kim Yu-jin por 2 a 0 na final da categoria até 57kg. Henrique Marques completou o pódio brasileiro com o bronze na categoria até 80kg. Maria Clara já soma dois ouros em três etapas de 2025, incluindo a vitória em Charlotte (EUA).
Vôlei feminino
A seleção brasileira derrotou a República Dominicana por 3 a 1 nas oitavas de final do Mundial de Vôlei Feminino 2025 em Bangcoc, Tailândia. Após perder o primeiro set (18/25), o Brasil venceu os três seguintes (25/12, 25/20 e 25/12), garantindo vaga nas quartas de final, onde enfrentará a França.
Vôlei de praia
No Elite 16 de Hamburgo, as brasileiras Thâmela e Victória ficaram com a prata, enquanto as campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda conquistaram o bronze. Thâmela e Victória perderam a final para as italianas Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth por 2 a 1 (17/21, 21/18 e 15/6). Ana Patrícia e Duda venceram as alemãs Svenja Müller e Cinja Tillmann por 2 a 0 (21/16 e 21/18).
Ciclismo de estrada
Lauro Chaman conquistou o ouro na prova de resistência da classe C5 no Mundial de Estrada, em Ronce (Bélgica), tornando-se tricampeão mundial (2017, 2021 e 2025). Ele completou 92,4 km em 2h11min29, superando o ucraniano Yehor Dementyev e o francês Eliott Pierre. O Brasil ainda conquistou mais três medalhas: Victoria Barbosa (C1) duas pratas e Gilmara do Rosário (C2) dois bronzes.
Maratona
A paulista Vanessa Cristina de Souza, da classe T54 (cadeirantes) conquistou a medalha de bronze na Maratona de Sydney, na Austrália, neste domingo, 31. Este foi o primeiro pódio da atleta em uma das maratonas do Circuito Major, que reúne as principais provas da temporada.
Vôlei sentado
As seleções masculina e feminina do Brasil conquistaram os títulos da primeira edição da Copa América de Vôlei Sentado em Curitiba, ambas invictas. No feminino, vitória sobre Sesi-SP por 3 a 0 (25/13, 25/9, 25/20); no masculino, triunfo sobre a Colômbia por 3 a 0 (25/9, 25/13, 25/8). Os bronzes foram para Apesblu-SC (feminino) e Venezuela (masculino).
Triatlo
Miguel Hidalgo garantiu bronze na etapa de sprint da Riviera Francesa da Série Mundial de Triatlo 2025, com tempo de 51min20s. O título ficou com o australiano Matthew Hauser, seguido pelo português Vasco Vilaça. Hidalgo ocupa agora a terceira posição do ranking mundial.
Tênis
Beatriz Haddad Maia derrotou a grega Maria Sakkari por 2 a 0 (6/1, 6/2) e avançou às oitavas de final do US Open 2025. Na próxima rodada, enfrentará a norte-americana Amanda Anisimova, nona do mundo.
