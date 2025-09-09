A Caixa Econômica Federal sorteia nesta terça-feira (9) o concurso 3482 da Lotofácil. O prêmio para quem acertar as 15 dezenas sorteadas é de R$ 1,8 milhão. O sorteio acontece a partir das 20h e tem transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa.
Como jogar na Lotofácil
Leva prêmios na Lotofácil quem acertar de 11 a 15 números, sendo o maior prêmio para quem acertar mais números sorteados. A aposta mínima custa R$ 3. Nesta modalidade, a chance de ganhar a premiação máxima é de 1 em 3.268.760.
Como jogar online nas loterias
