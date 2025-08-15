Praia de Ipanema, altura do posto 8, Zona Sul do Rio de JaneiroReginaldo Pimenta / Agência O Dia
Rio – A cidade do Rio de Janeiro deve voltar a ter tempo firme neste fim de semana, segundo previsão do Alerta Rio. No entanto, a instabilidade persiste até sexta-feira (15), com chance de chuva em diferentes períodos do dia.
Nesta quinta-feira (14), a capital fluminense apresentou em algumas áreas o céu nublado a encoberto e com possibilidade de chuviscos e chuva fraca isolada em diferentes períodos durante o dia. A máxima prevista é de 26°C, com mínimas que podem chegar a 12°C em algumas áreas, como o Centro e Grande Tijuca.
Nesta sexta-feira (15), o cenário se manterá instável, com o céu predominantemente nublado e previsão de chuva fraca a qualquer momento do dia. As temperaturas podem variar entre 24ºC a a 14ºC, com ventos de intensidade fraca e moderada.
A partir de sábado (16), a previsão fica mais firme na cidade. De acordo com o sistema, não haverá chuva, embora o céu continue nublado e encoberto. As temperaturas sobem, com máxima de 26ºC e mínima de 16ºC.
No domingo (17), também será de céu nublado, mas sem previsão de chuva. Apresentando máxima de 27ºC
O sol aparece entre nuvens na segunda-feira (18), com céu parcialmente nublado e o tempo seco. A temperatura permanece a mesma.