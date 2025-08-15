“Durante a conversa, o ministro reafirmou o compromisso do governo federal com o direito à moradia digna. Desde sua retomada, o programa Minha Casa Minha Vida, maior iniciativa habitacional da história do país, já contratou mais de 1,6 milhão de unidades em todo o Brasil. A previsão é atingir a marca de 2 milhões de moradias contratadas até o Natal”, diz um trecho do comunicado.
Protestos simultâneos por moradia interditam vias no Grande Recife; VÍDEO
Relacionados
Frei Gilson desembarca em Maringá e é recebido por fiéis antes de missa na região; vídeo
Por Thiago Danezi Publicado 11/08/2025 às 20h43 O Aeroporto Regional de Maringá foi ponto de encontro de admiradores do Frei Gilson nesta segunda-feira, 11. O religioso, conhecido por arrastar multidões … Leia mais
Ex-gay band, bailarino de Anitta anuncia que namorada está grávida
Bailarino de Anitta há mais de dez anos, Lukas Oliveria anunciou hoje que vai ser pai pela primeira vez. O que aconteceu Ele usou as redes sociais hoje para anunciar … Leia mais