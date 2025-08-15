Publicado 11/08/2025 às 20h43
O Aeroporto Regional de Maringá foi ponto de encontro de admiradores do Frei Gilson nesta segunda-feira, 11. O religioso, conhecido por arrastar multidões em celebrações católicas pelo Brasil, chegou à Cidade Canção a caminho de Apucarana, onde presidiu a Missa Devocional à Nossa Senhora de Lourdes.
Alguns passageiros e fiéis que estavam no terminal aproveitaram para registrar o momento da chegada. O frade, que já esteve no Paraná recentemente, voltou ao estado para mais um encontro com milhares de devotos.
Em Apucarana, a celebração começou às 19h e lotou a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora de Lourdes e a praça Rui Barbosa. Fiéis chegaram a formar fila desde as primeiras horas da manhã, mesmo com as baixas temperaturas, para garantir um bom lugar.
A missa foi aberta pelo bispo diocesano, Dom Carlos José de Oliveira, que agradeceu a presença do religioso e destacou seu trabalho de evangelização no Brasil e fora dele.