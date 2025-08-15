Bailarino de Anitta há mais de dez anos, Lukas Oliveria anunciou hoje que vai ser pai pela primeira vez.
O que aconteceu
Ele usou as redes sociais hoje para anunciar que a namorada, Daniela Brugarelli, está grávida do primeiro filho do casal. O dançarino exaltou a companheira e fez alusão as críticas que recebeu quando revelou estar namorando uma mulher.
Você chegou como um furacão me mostrando o que é amar e poder ser amado de uma das melhores formas que já vivi e hoje estou podendo viver! Virando notícia, escutando diversas coisas positivas e negativas a respeito do meu sentimento, no começo pode ter mexido absurdamente comigo, porém hoje vejo que tudo só me fortalece cada vez mais quando tenho você ao meu lado.