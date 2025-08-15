Se você gosta de artes marciais e filmes de kung fu, mais de uma vez você já se pegou tentando imitar (com um nível modesto de sucesso, provavelmente) os lutadores na tela da TV. E quem não quis ser o herói de um desses filmes ou games? Quem nunca procurou sentir aquela enorme satisfação que vem de dominar uma arte física? Os games de ação nos dão uma amostra muito próxima e interativa de como é estrelar uma dessas histórias (principalmente em VR), mas não é a única maneira pela qual os jogos atuais estão relacionados às artes marciais. E parece que jogar Phantom Blade Zero, um dos títulos mais esperados do ano, tem muito disso.

No entanto, não foi a única surpresa da equipe da S-GAME, que permitiu que jornalistas presentes no lugar assistissem uma filmagem de captura de movimentos para o título. Por alguns minutos, os presentes tiveram a sorte de realizar o sonho de infância e se tornarem um personagem de videogame; “Foi uma experiência que nunca esquecerei pessoalmente, mas no trabalho me permitiu ver como é, em primeira mão, trabalhar como especialista em captura de movimento para videogames. E é tão difícil e divertido quanto você pode imaginar”, disse Alejandro Morillas, do 3D Juegos.

Uma questão de equilíbrio

Confira o relato completo de Alejandro Morillas, que esteve presente no evento:

O estúdio de captura de movimento Phantom Blade Zero está localizado em Xangai e seu nome é Flying Goat. Na entrada, várias certificações do local, uma delas citandoJackie Chan, algo que prometia muito por si só. “Para nos colocarmos na situação, desde o momento em que entramos na sala, pudemos ver os especialistas trabalhando. Sob a orientação do simpático Mestre Yang, testemunhamos como eles interpretaram e organizaram vários tipos de acrobacias e segmentos do combate de Phantom Blade Zero, algo que fazem pelo título desde 2018”, disse o jornalista que lá esteve. Relacionado É uma mistura de Souls e hack ‘n’ slash que pode bombar tanto quanto Black Myth: Wukong — fique de olho em Phantom Blade Zero “O controle de movimento e posição foi aplicado a trajes e armas especializadas, para uma representação mais precisa possível dos movimentos. Havia uma parede cheia de armas de diferentes tipos (algumas delas, ainda não reveladas no próprio jogo), todas preparadas para simulação de combate. A equipe não é formada apenas pelos próprios especialistas que estão emprestando seus movimentos ao local, mas também por uma equipe ainda maior de colegas com diferentes funções na hora de condicionar a sala e dar segurança: por meio de um sistema de cordas e roldanas que cobriam todo o teto da instalação, um grupo de colegas se encarregou de estabilizar as manobras aéreas com seu contrapeso. Havia também esteiras e caixas para serem colocadas em pontos estratégicos, dependendo das quedas que precisavam ser amortecidas”.

Claro, nada disso seria possível sem os técnicos encarregados de traduzir sua espetacular exibição física em forma de animações para o videogame. A título de curiosidade, na hora de começar a gravar os movimentos, tivemos que configurar a captura deles com os especialistas adotando na frente das câmeras a clássica posição T, que tantas vezes vimos nos videogames, seja durante sua programação ou com bugs inesperados. Repetição e detalhes são a chave para o sucesso. Do lado de fora, foi incrível a precisão com que os movimentos dos artistas foram transferidos para as animações dos personagens; Foi particularmente surpreendente ver como, mesmo realizando os socos e acrobacias em velocidade normal, o programa os registrou perfeitamente, incluindo os pontos de impacto. Além do mais, quando perguntamos ao Mestre Yang sobre esse assunto, ele mesmo nos disse que a melhor maneira de fazer essa captura de movimento parecer natural (uma das principais obsessões de Phantom Blade Zero), era representá-la na velocidade em que eles queriam que fosse vista no jogo, não aumentá-la ou diminuí-la artificialmente. Este fato acrescenta mais uma camada de mérito aos incríveis movimentos e animações que vimos durante a demo que testamos: absolutamente todos os ataques que vemos foram realizados anteriormente por esses especialistas. Uma grande conquista em termos de respeito à visão de seu diretor, Soulframe: uma homenagem sincera às artes marciais tradicionais chinesas.

Para mergulhar na essência e no espírito do kung fu, iniciamos uma dinâmica de grupo, na qual os próprios especialistas nos ensinaram uma rotina básica de kung fu, que reuniu todas as posturas básicas do kung fu. A postura e os detalhes dos movimentos são muito importantes nas artes marciais, pois refletem esse equilíbrio e filosofia tão presentes em sua filosofia. A combinação de um movimento fluido e harmonioso, mas ao mesmo tempo enérgico e poderoso, reflete essa paz entre antagonistas, todos em busca da busca da harmonia interna e externa. Esses conceitos, tão atraentes na teoria, na prática demonstraram sua dificuldade: a memória dos movimentos, onde cada membro tem uma função muito específica, ou a demanda física necessária para manter as posturas em posições baixas, foram alguns dos aspectos que entendemos muito bem enquanto aprendíamos a rotina.

Essa busca pela beleza em nossa coreografia é apenas uma pequena parte da perfeição que é perseguida ao refletir esse cenário em Phantom Blade Zero. Depois, pudemos ver em primeira mão como era se mover em cabos especializados; Eu me ofereci primeiro, em primeiro lugar por inconsciência, segundo por profissionalismo, mas terceiro e mais importante, porque minha criança interior estava gritando de emoção com a possibilidade de imitar minimamente algumas daquelas acrobacias que permanecem gravadas em nossa memória. A segurança do processo é total: várias pessoas colocando um caixilho que possui vários ganchos, que são conectados a um complexo sistema de polias, contrapesos e cabos que envolvem o telhado do complexo. Por trás desses cabos, também existem vários especialistas que se coordenam com nosso movimento, a fim de exercer força no momento certo para me jogar no ar com segurança; tudo sem uma única palavra. O nível de observação e domínio de sua arte que eles precisam ter é muito alto para poder coordenar, sem nem mesmo usar palavras ou olhares, com os movimentos desajeitados de vocês.

Além disso, havia também vários trabalhadores ao meu lado, para garantir que os parâmetros, como minhas pernas sempre passando dentro dos cabos ao dar uma cambalhota para trás, estivessem em ordem. Além do desconforto óbvio e totalmente suportável de ter uma cintura lombar pressionando você, e várias tiras ao redor da região pélvica (o que faz com que você valorize ainda mais a agilidade demonstrada por esses profissionais), o trabalho de equilibrar o tronco que você deve fazer quando estiver acordado para ter uma posição minimamente digna é surpreendente. Se você viu Attack on Titan, é um pouco reminiscente, em menor grau, de como os cadetes aprendem a equilibrar seus corpos com o sistema de manobra tridimensional; O tronco avança automaticamente, mas seu corpo também deve gesticular e realizar movimentos harmoniosos de artes marciais. Sem dúvida, se dominar as artes marciais é uma arte em si, fazê-lo como especialista eleva você a um novo nível de habilidade. Uma vez que mostramos que sabíamos mais ou menos como nos mover, nos ofereceram para filmar uma cena como dublês; No nosso caso, conseguimos controlar um dos inimigos básicos do jogo. Nós coreografamos entre três pessoas, com o herói e dois inimigos trocando golpes. Se há uma coisa que aprendi com essa intensa experiência, foi a imensa importância do trabalho de atuação, em um nível comparável ao do desempenho físico. A primeira coisa foi aprender os movimentos com os especialistas; Para isso, é fundamental calcular bem a distância em que se posicionar entre os participantes, para que os tiros caibam onde deveriam. No entanto, logo veríamos que essa tarefa ia muito além de aprender duas espadas; O trabalho do especialista começa a partir do momento em que você fica na frente do seu parceiro.

Atuar é uma arte de natureza generosa; Quanto mais damos, mais recebemos de nossos colegas. Isso significa que nosso compromisso com o personagem que interpretamos deve ser total, mesmo quando parece que não estamos fazendo nada. Atitude é tudo; Esperar pelo nosso adversário com uma postura e olhar ameaçadores pode fazer toda a diferença no seu desempenho, pois ele também aumentará a intensidade do mesmo. O mesmo vale para nossas reações aos golpes; Não basta apenas marcar o contato, mas a gesticulação e o exagero dos movimentos, incorporá-los à interpretação (a cara do esforço ao bloquear uma espada, impulsionar-se para trás ao receber um chute, levar a mão para o lado devido à dor…), devemos fazê-lo não apenas pelo resultado final, mas para que o nível de nossos companheiros também suba.

Foi um sentimento muito curioso e intenso de relacionamento não verbal entre três estranhos que estavam fazendo isso pela primeira vez. A diferença entre uma cena e outra na jogabilidade era abismal, e tudo dependia do desejo que colocávamos, não nos movimentos, mas em nossa performance. Outra camada de complexidade que se soma ao trabalho de um especialista. Eles podem não adicionar nossa cena ao jogo final, porque embora parecesse impressionante aos nossos olhos inexperientes, Mestre Yang comentou que a escala de qualidade que eles usam ao incluir esses segmentos é muito alta. Ser um especialista em ação é, sem dúvida, tão forte e exigente para o corpo que você poderia esperar. No entanto, também é preciso uma delicadeza, uma técnica e uma variedade de recursos que eu nunca teria notado se não tivesse experimentado. Esperançosamente, com Phantom Blade Zero, podemos não apenas homenagear as artes marciais tradicionais chinesas, mas também aquele trabalho incrível por trás desses polígonos que nos dão tanta alegria e que valorizamos tão pouco em muitas ocasiões.

Phantom Blade Zero chega para PS5 e PC em 2025, ainda sem uma data exata confirmada.

