O Disney Plus divulgou, nesta quinta-feira (14), a data de estreia de “Thunderbolts*” na plataforma de streaming.
A nova produção do Marvel Studios com Florence Pugh, Sebastian Stan e David Harbour chega ao catálogo ainda neste mês, no dia 27 de agosto.
Distribuído pela Walt Disney Studios, o longa é baseado na série de quadrinhos de mesmo nome, que aborda a história de um grupo de supervilões e anti-heróis que entram em missões para o governo.
“Thunderbolts*” traz uma equipe formada por Agente Americano (Wyatt Russell), Viúva Negra (Florence Pugh), Guardião Vermelho (David Harbour), Soldado Invernal (Sebastian Stan), Fantasma (Hannah John-Kamen) e Treinadora (Olga Kurylenko). O elenco ainda conta com Julia Louis-Dreyfus, Harrison Ford, Geraldine Viswanathan e Lewis Pullman.
Com direção de Jake Schreier (“Cidades de Papel”) e roteiro de Eric Pearson, o filme enfrentou atrasos devido às greves em Hollywood, o que interrompeu as gravações em maio de 2023.
Assista ao trailer: