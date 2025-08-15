Segudo o Deadline, cinco novos atores foram contratados para o elenco de ‘Flint’, adaptação do romance de faroeste homônimo de Louis L’Amour que será estrelada por Josh Holloway (‘Lost’, ‘Duster’).
As informações indicam que Sarah Gadon (‘Ferrari’), Max Martini (’13 Horas’), Dianna Agron (‘Glee’), Mike Vogel (‘Sex/Life’) e Charles Esten (‘Outer Banks’) farão parte do ambicioso projeto.
O filme traz Holloway no papel principal de James Kettleman, um empresário implacável da Costa Leste que, ao retornar à implacável fronteira do Novo México, adota o nome Flint, que pertencia ao notório assassino que o criou. À medida que se envolve em uma violenta guerra de pasto, seus encontros com uma fazendeira obstinada, Nancy Kennigan, o desafiam a reconsiderar o legado que deseja deixar.
Gadon interpretará Nancy. Martini interpretará Porter Baldwin, um empresário implacável da Costa Leste que luta para recuperar a respeitabilidade por meio de um golpe de Estado no Oeste. Agron interpretará Lottie Kettleman, uma socialite da Costa Leste que viajou para o Oeste após ser abandonada pelo marido rico. Vogel interpretará Buck Dunn, um assassino de longo alcance, enquanto Esten estrela como Flint, o matador de aluguel que, ao acolher o jovem Kettleman, é forçado a se tornar uma figura paterna.
Ryan Whitaker assume a cadeira de direção e também fica responsável pelo roteiro.
Além de estrelar, Holloway entra como produtor ao lado de Ken Carpenter, Mark Pentecost, Jerilyn Esquibel e Beau L’Amor (filho de Louis).
“A história de ‘Flint’ é uma que eu queria contar há anos”, disse Holloway, que, junto com Beau, buscava adaptar o romance há quase duas décadas. “Desempenhar esse papel incrível e ajudar a levá-la às telas como produtor torna este projeto ainda mais especial. Será um novo desafio, mas estou totalmente envolvido”.
Mais detalhes não foram revelados.