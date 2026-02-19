Flamengo inicia venda de ingressos para duelos no Brasileirão contra Cruzeiro e Remo

O Flamengo deu o pontapé inicial na venda de ingressos para os seus próximos dois compromissos como mandante no Campeonato Brasileiro. Os jogos em questão são contra Cruzeiro e Remo, ambos a serem disputados no Maracanã. A diretoria rubro-negra liberou a compra de bilhetes primeiramente para os sócios-torcedores, que já podem garantir seus lugares a partir das 16h (horário de Brasília) desta quarta-feira (18).

Essa iniciativa demonstra a busca por mobilizar a torcida para apoiar a equipe em casa, um fator crucial para o desempenho no Brasileirão. Com um calendário que exige foco em diferentes frentes, o apoio da Nação se torna fundamental para que o time de Filipe Luís busque uma melhor colocação na tabela da competição nacional.

Detalhes da Venda e Valores

A venda de ingressos está segmentada, oferecendo prioridade aos sócios-torcedores de diferentes planos, que podem adquirir as entradas antes do público geral. Para a partida contra o Cruzeiro, que ocorre no dia 11 de março, os valores variam entre R$ 25,00 (Nação Maraca 1 – Setor Norte/Sul) e R$ 181,25 (Nação Maraca 1 – Maracanã Mais). O público geral terá acesso à compra a partir de 3 de março, com bilhetes a partir de R$ 100,00 (setores Norte/Sul) e meia-entrada a R$ 50,00.

Já para o confronto com o Remo, marcado para 19 de março, os preços para sócios-torcedores iniciam em R$ 20,00 (Nação Maraca 1 – Setor Norte/Sul). O público em geral poderá comprar a partir de 9 de março, com entradas a partir de R$ 80,00 (setores Norte/Sul) e meia-entrada a R$ 40,00. As vendas online serão encerradas um pouco antes de cada jogo, no dia 11 de março para o Cruzeiro e 19 de março para o Remo.

Calendário e Momento do Rubro-Negro

Enquanto a torcida se prepara para os duelos do Brasileirão, a equipe principal do Flamengo tem um compromisso imediato pela Recopa Sul-Americana. Nesta quinta-feira (19), o time viaja para enfrentar o Lanús, na Argentina, pelo jogo de ida do torneio. Retornando ao cenário nacional, o confronto contra o Cruzeiro será pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, enquanto o duelo com o Remo marca a sétima jornada.

Atualmente, o Flamengo ocupa a décima posição no Campeonato Brasileiro, com quatro pontos conquistados em três rodadas, resultado de uma vitória, um empate e uma derrota. A equipe de Filipe Luís busca uma sequência positiva para subir na tabela e continuar na briga pelo título, e o apoio da Nação no Maracanã será essencial nesses próximos desafios.