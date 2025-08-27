Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, a integridade da tabela sempre foi preservada, com ajustes pontuais apenas em situações excepcionais. Em mais de duas décadas, jamais houve alteração de tamanha magnitude com a competição em andamento. A decisão demonstra pouco apreço pela organização que o futebol brasileiro exige, desrespeitando atletas, clubes, torcedores, patrocinadores, detentores de direitos de transmissão e toda a indústria do esporte.
Flamengo se posiciona sobre mudança no calendário feita pela CBF: “Pouco apreço pela organização”
