Historicamente a segunda-feira é o dia mais fraco de público durante a Festa do Peão de Barretos, mas não foi o que se viu na noite desta segunda (25), quando o estádio de rodeios ficou completamente lotado para a apresentação de Gilson da Silva Pupo Azevedo, o frei Gilson.

Num show de duas horas e 15 minutos, ele entoou cantos religiosos e conversou nos intervalos com os fiéis presentes à arena, que nos dias anteriores recebeu mais de uma dezena de artistas sertanejos.

O estádio tem capacidade de receber cerca de 60 mil pessoas, sendo 35 mil nas arquibancadas, 20 mil na arena e as demais em camarotes existentes no local.

Frei Gilson, ligado à ordem católica Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, é um fenômeno virtual, que tem contribuído para renovar o fôlego católico.

Ele começou a fazer lives às 4h, algumas com mais de um milhão de visualizações no seu canal de YouTube —são 8,15 milhões de inscritos por lá, mais que o dobro dos 3,78 milhões do padre Marcelo Rossi, um campeão de audiência do catolicismo brasileiro.

Antes do show, em entrevista coletiva, o frade afirmou já tinha recebido anteriormente o convite para visitar Barretos e que não foi fácil aceitar justamente por causa da obrigação da madrugada.

“Para mim é sempre uma alegria receber os convites dos bispos e, sempre que posso, faço de tudo para organizar minha agenda para estar. Confesso que não foi fácil, já tem alguns anos que me convidam, porque cai bem no período em que estou acordando todos os dias às 3h, porque rezamos o rosário às 4h. Então rezei hoje e vou rezar daqui a pouco. Então viajar, fazer esse translado, não foi tão fácil, mas senti esse convite, esse chamado de fazer o sacrifício este ano. Tenho certeza que o que Deus vai fazer nesta noite vai ficar marcado para sempre na vida de muitos corações”, afirmou.

Apesar de esta segunda ser feriado em Barretos —aniversário de 171 anos do município—, a maioria do público presente era de fora da cidade.

Os ingressos foram a doação de um quilo de alimento não perecível (arroz, feijão, açúcar, óleo, macarrão ou leite), que terão como destino entidades beneficentes. O cenário é muito diferente do habitual em Barretos, em que os dias mais esperados pelo público chegam a ter ingressos custando até R$ 620 —caso do próximo sábado (30), e já estão esgotados.

Presidente de Os Independentes, associação que organiza a festa, Jerônimo Luiz Muzetti afirmou antes do início do evento que o objetivo era celebrar o aniversário da cidade com visitantes de outros municípios.

“Por ser aniversário da nossa cidade, espero que as pessoas venham celebrar com a gente. Esperamos os barretenses, caravanas vindas de várias cidades e até de outros estados”, disse.

Um grupo de Guaxupé (MG), por exemplo, viajou mais de quatro horas e chegou ainda durante o dia para tentar acompanhar a apresentação de um local mais próximo.

“Venho sempre à festa, mas sempre para shows sertanejos nos finais de semana. Agora era uma oportunidade única, tinha de vir”, disse a comerciante Adalgisa Lopes, de Mococa, no interior paulista.

Nos intervalos das músicas, frei Gilson conversava com o público. “O seu problema, por maior que seja, não é maior que Deus”, disse em um dos momentos.

Em outro, brincou com o público perguntando quem acordava às 4h para orar com ele e comentou a lotação. “Me avisaram que não coube de gente aqui dentro [do estádio] e tem gente lá fora nos acompanhando. Queria que vocês aplaudissem quem está lá fora nos acompanhando”, disse.

Enquanto barracas de alimentos tinham uma procura normal, nas que comercializam bebidas alcoólicas como cerveja e batidas a procura foi abaixo do habitual.