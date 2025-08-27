Rio de janeiro (RJ) deve ter um dia de céu nublado nesta quarta-feira (27). Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade terá temperaturas variando entre 20°C e 26°C, com alta probabilidade de céu nublado ao longo do dia.
Como será o tempo durante o dia em Rio de janeiro?
Rio de Janeiro começa a madrugada com temperaturas agradáveis em torno de 20°C, garantindo um clima ameno nas primeiras horas do dia. Pela manhã, os termômetros registram uma leve elevação, chegando a 26°C, enquanto a tarde será mais quente, com máxima prevista de 26°C. À noite, as temperaturas se mantêm estáveis, encerrando o dia também com 20°C.
Umidade relativa do ar em Rio de janeiro
A umidade relativa do ar em Rio de janeiro deve variar ao longo do dia, com previsão de atingir 100% no pico máximo durante a manhã e cair para 70% nos períodos mais secos, geralmente à tarde.
Direção e intensidade do vento em Rio de janeiro
Os ventos em Rio de janeiro serão predominantemente fracos, soprando do norte para o nordeste ao longo do dia. O nascer do sol está previsto para às 06h11, e o pôr do sol ocorrerá às 17h43.
Temperaturas esperadas para os próximos dias em Rio de janeiro
- Amanhã, sol forte de manhã; muitas nuvens à tarde; tempo fechado à noite. As temperaturas irão variar entre 20°C e 27°C.
- Sexta-feira (29/08/2025): 20°C a 27°C, pancadas fortes e rápidas
- Sábado (30/08/2025): 16°C a 28°C, sol forte
- Domingo (31/08/2025): 17°C a 31°C, Dia ensolarado
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).