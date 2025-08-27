A operação nas Linhas 1-Azul e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo está irregular na manhã desta quarta-feira, 27 de agosto de 2025.

Segundo a empresa, uma ocorrência na via na estação Conceição afeta a Linha 1-Azul. Como as duas linhas se cruzam da Sé, a anormalidade a acaba afetando também o ramal que vem de Itaquera e Barra Funda.

Até as 6h40 a situação não havia sido normalizada.

