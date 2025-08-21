O goleiro de 18 anos tem 1,90m de altura e também iniciou sua trajetória no futsal antes de passar para o campo. Jogou por Grêmio, Internacional, Juventude e Avaí até chegar ao Flamengo em 2023. O jovem, que se destaca pelo jogo com os pés, foi relacionado para o profissional no início desse ano, quando o elenco principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos, e um time de garotos disputou as primeiras rodadas do Carioca.

