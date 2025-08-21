O goleiro de 18 anos tem 1,90m de altura e também iniciou sua trajetória no futsal antes de passar para o campo. Jogou por Grêmio, Internacional, Juventude e Avaí até chegar ao Flamengo em 2023. O jovem, que se destaca pelo jogo com os pés, foi relacionado para o profissional no início desse ano, quando o elenco principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos, e um time de garotos disputou as primeiras rodadas do Carioca.
Flamengo terá 13 remanescentes do título de 2024 e 10 caras novas; conheça
Relacionados
“Thunderbolts*” ganha data de estreia no Disney+; saiba quando
Lançado em maio deste ano, “Thunderbolts*” enfim ganhou data de estreia no Disney+ para 27 de agosto. A data foi confirmada pelo streaming nas redes sociais. Poucos dias após sua … Leia mais
Inter Miami must tame these 2 Tigres forces to advance to the semifinals
Inter Miami is back in training, preparing for tomorrow’s game against Tigres in the quarterfinals of the Leagues Cup. Javier Mascherano must prepare the squad for a physical game. The … Leia mais