Lançado em maio deste ano, “Thunderbolts*” enfim ganhou data de estreia no Disney+ para 27 de agosto. A data foi confirmada pelo streaming nas redes sociais.
Poucos dias após sua estreia nos cinemas, o filme ganhou um novo título, dando um spoiler do que acontece ao final do longa – e fazendo jus ao asterisco no título. A própria Marvel foi responsável para que “Thunderbolts*” se tornasse “Os Novos Vingadores”, apesar do filme não ser oficialmente chamado assim pelo estúdio e pelos fãs.
Em “Thunderbolts*”, um grupo de anti-heróis acaba preso em uma armadilha mortal armada por Valentina Allegra (Julia Louis-Dreyfus) de Fontaine e embarcam em uma missão perigosa que os forçará a confrontar os cantos mais sombrios de seus passados.
Florence Pugh, Lewis Pullman, Wyatt Russell, Sebastian Stan, David Harbour, Hannah John-Kamen, Julia Louis-Dreyfus, Olga Kurylenko, Geraldine Viswanathan e Wendell Pierce estrelam a produção.
A produção marca o encerramento a fase cinco do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), e abre portas para os próximos lançamentos do estúdio: “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” (2025) — em cartaz nos cinemas brasileiros — e “Vingadores: Doomsday” (2026).
Assista ao trailer de “Thunderbolts*”