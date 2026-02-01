Fred apresenta Globo Esporte com camisa do Arsenal e revolta corintianos

Apresentador escolheu uniforme do adversário corintiano no Mundial feminino
O apresentador Fred revoltou a torcida do Corinthians. Torcedor declarado do Palmeiras, ele resolveu apresentar o Globo Esporte com a camisa do Arsenal nesta sexta-feira, 30.
O problema é que o Arsenal é o adversário do Corinthians na final do Mundial de Clubes feminino neste domingo, 1º. Essa é a primeira vez que a Fifa organiza a competição, ou seja, o título é inédito tanto para corintianos como para o Brasil.
Vale lembrar que a Globo não possui direitos de transmissão da competição. Os direitos são da Dazn.
Inclusive, a partida estará concorrendo com outra final envolvendo o Corinthians. Uma hora depois da bola rolar no Mundial, a Globo estará transmitindo o jogo entre Corinthians e Flamengo pela Supercopa.
A Globo foi procurada para comentar o episódio, mas não se manifestou até a publicação deste texto.
Veja a repercussão:
A “maldade” está nos pequenos detalhes.
A globo, que não tem o direito de transmissão do mundial feminino e já fez o favor de forçar a mudança de horário do jogo de Domingo pra uma hora mais cedo, pra atrapalhar, de forma clara, a audiência no mundial feminino, teve seu… pic.twitter.com/2osYEKpp0D
— Mosqueteiro ⚡ (@mosqueteiro1910) January 30, 2026
A galera vai achar que é bobagem, que não é nada de mais. Mas o Fred sabe muito bem o que tá fazendo. O cara, pra quem não sabe, é madridista roxo, não tem porque ele vestir uma camisa do arsenal. Isso aí é provocação explícita ao Corinthians feminino, até porque todos já estão…
— rodriguesˢᶜᶜᵖ (@NJanfren) January 30, 2026
Fred com a camisa do arsenal no ge🤢
— Jamilly (@jamillyxsccp) January 30, 2026
Ridículo o @fred_b12 usar a camisa do Arsenal hoje no @geglobo. Total entendo que vá torcer contra, já que torce pro rival. Mas faça isso nos bastidores. Fazer publicamente, principalmente considerando o quanto o futebol feminino precisa de incentivo no BR, é muita babaquice.
— Mailu Cardoso (@mailucardoso) January 30, 2026