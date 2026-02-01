Fred apresenta Globo Esporte com camisa do Arsenal e revolta corintianos

Apresentador escolheu uniforme do adversário corintiano no Mundial feminino




Fred com a camisa do Arsenal

Foto: Reprodução/Globo

O apresentador Fred revoltou a torcida do Corinthians. Torcedor declarado do Palmeiras, ele resolveu apresentar o Globo Esporte com a camisa do Arsenal nesta sexta-feira, 30.

O problema é que o Arsenal é o adversário do Corinthians na final do Mundial de Clubes feminino neste domingo, 1º. Essa é a primeira vez que a Fifa organiza a competição, ou seja, o título é inédito tanto para corintianos como para o Brasil.

Vale lembrar que a Globo não possui direitos de transmissão da competição. Os direitos são da Dazn.

Inclusive, a partida estará concorrendo com outra final envolvendo o Corinthians. Uma hora depois da bola rolar no Mundial, a Globo estará transmitindo o jogo entre Corinthians e Flamengo pela Supercopa.

A Globo foi procurada para comentar o episódio, mas não se manifestou até a publicação deste texto.

