A tabela aponta o Athletic Bilbao na 13ª posição, com 24 pontos. No compromisso anterior, o time treinado por Ernesto Valverde perdeu por 2-3 para o Sporting (Liga dos Campeões 2025/26).

Atualmente na oitava posição, a Real Sociedad soma 27 pontos na competição. A equipe de San Sebastián venceu por 3-1 contra o Celta de Vigo (Campeonato Espanhol 2025/26) no encontro anterior.

O último confronto entre as duas equipes terminou com Real Sociedad vencendo por 3-2.

Prováveis Titulares

Athletic Bilbao: Unai Simón, Jesús Areso, Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Adama Boiro, Mikel Jauregizar, Iñigo de Galarreta, Robert Navarro, Unai Gómez, Álex Berenguer, Gorka Guruzeta

Real Sociedad: Álex Remiro, Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Jon Martín, Sergio Gómez, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Brais Méndez, Ánder Barrenetxea, Mikel Oyarzabal

Desfalques

Athletic Bilbao

  • Iñaki Williams – Lesão
  • Yeray Álvarez – Proibição de doping
  • Benat Prados – Ruptura do ligamento cruzado
  • Unai Egiluz – Ruptura do ligamento cruzado

Real Sociedad

Últimos Titulares

Athletic Bilbao ( vs Sporting 2026-01-28): Unai Simón, Andoni Gorosabel, Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Adama Boiro, Iñigo de Galarreta, Alejandro Rego, Unai Gómez, Oihan Sancet, Robert Navarro, Gorka Guruzeta

Real Sociedad ( vs Celta de Vigo 2026-01-25): Álex Remiro, Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Jon Martín, Aihen Muñoz, Gonçalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Ánder Barrenetxea, Mikel Oyarzabal, Luka Sucic

Sabia que…by oGol

TREINADORES

  • Ernesto Valverde enfrentou Sergio Francisco em uma ocasião, registrando uma derrota.
  • Sergio Francisco enfrentou o Athletic Bilbao em uma ocasião, registrando uma vitória.
  • Ernesto Valverde enfrentou a Real Sociedad em 27 ocasiões, registrando 12 vitórias, oito empates e sete derrotas

EQUIPES

CONFRONTOS

