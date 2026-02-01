A tabela aponta o Athletic Bilbao na 13ª posição, com 24 pontos. No compromisso anterior, o time treinado por Ernesto Valverde perdeu por 2-3 para o Sporting (Liga dos Campeões 2025/26).
Atualmente na oitava posição, a Real Sociedad soma 27 pontos na competição. A equipe de San Sebastián venceu por 3-1 contra o Celta de Vigo (Campeonato Espanhol 2025/26) no encontro anterior.
O último confronto entre as duas equipes terminou com Real Sociedad vencendo por 3-2.
Prováveis Titulares
Athletic Bilbao: Unai Simón, Jesús Areso, Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Adama Boiro, Mikel Jauregizar, Iñigo de Galarreta, Robert Navarro, Unai Gómez, Álex Berenguer, Gorka Guruzeta
Real Sociedad: Álex Remiro, Jon Aramburu, Igor Zubeldía, Jon Martín, Sergio Gómez, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Brais Méndez, Ánder Barrenetxea, Mikel Oyarzabal
Desfalques
Athletic Bilbao
- Iñaki Williams – Lesão
- Yeray Álvarez – Proibição de doping
- Benat Prados – Ruptura do ligamento cruzado
- Unai Egiluz – Ruptura do ligamento cruzado
Real Sociedad
Últimos Titulares
Athletic Bilbao ( vs Sporting 2026-01-28): Unai Simón, Andoni Gorosabel, Yuri Berchiche, Aitor Paredes, Adama Boiro, Iñigo de Galarreta, Alejandro Rego, Unai Gómez, Oihan Sancet, Robert Navarro, Gorka Guruzeta
Real Sociedad ( vs Celta de Vigo 2026-01-25): Álex Remiro, Jon Aramburu, Duje Caleta-Car, Jon Martín, Aihen Muñoz, Gonçalo Guedes, Jon Gorrotxategi, Beñat Turrientes, Ánder Barrenetxea, Mikel Oyarzabal, Luka Sucic
Sabia que…by oGol
TREINADORES
- Ernesto Valverde enfrentou Sergio Francisco em uma ocasião, registrando uma derrota.
- Sergio Francisco enfrentou o Athletic Bilbao em uma ocasião, registrando uma vitória.
- Ernesto Valverde enfrentou a Real Sociedad em 27 ocasiões, registrando 12 vitórias, oito empates e sete derrotas